Covid-19, il bollettino del 19 ottobre: 73 morti e 9338 nuovi contagi

Covid-19, il consueto appuntamento con il bollettino dei nuovi positivi di oggi 19 ottobre conferma il trend in preoccupante crescita degli ultimi giorni. La Lombardia e la Campania registrano i dai più preoccupanti

I malati di covid-19 nel mondo continuano ad aumentare, e l’Europa non fa purtroppo eccezione alla regola. Sia in Francia che in Germania si cerca di contenere il più possibile la possibilità di contagio con misure restrittive ma il trend non sembra cambiare.

In Italia sono di ieri le parole di Giuseppe Conte che introducevano i cambiamenti introdotti nel nuovo Dpcm prpoprio finalizzati a contrastare in numero crescente di positivi nel nostro paese. La curiosità per il bollettino di oggi è quindi ancora più alta. Scopriamolo insieme

Covid-19, il bollettino di oggi 19 ottobre: morti e nuovi contagi

Tamponi: 98862

Totale casi: 9338

Dimessi/Guariti: 1498

Ricoverati: 545, di cui in Terapia Intensiva: +47

Morti: 73

Il bollettino della Protezione Civile diramato oggi 19 ottobre riporta che in Italia a fronte di 98.862 numero di tamponi si sono riscontrati 9338 nuovi casi positivi al covid-19. I ricoverati nelle strutture ospedaliere sono ad oggi 545 di cui in terapia intensiva 57 Purtroppo anche oggi dobbiamo aggiornare anche il numero di decessi che sono 47

Covid-19, il bollettino di oggi 19 ottobre: focus regione per regione

Molte sono le situazioni che destano preoccupazione.La reguione con il maggior numero di contagi è la Lombardia con 1687 nuovi casi, seguita da Campania con 1593, Toscana con 956 mentre sono 939 nel Lazio. Solo 22 invece in Basilicata.