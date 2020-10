By

Wanda Nara su Instagram pronta per l’allenamento posta una foto in top nero con le forme in vista ed un seno esplosivo

Erano diverse settimane che Wanda Nara in Icardi, moglie dell’attaccante del PSG, non postava sul suo profilo Instagram una foto in top sportivo che allietasse tutti i suoi follower.

Wanda è un sex simbol e le sue foto attraggono sempre migliaia di like, anche grazie alle sue forme esplosive. In realtà da qualche tempo però il taglio del suo account era cambiato e questo non era sfuggito agli occhi più attenti del web.

Se prima infatti postava con più frequenza foto in pose ammiccanti, era da settimane che preferiva condividere immagini che la ritraevano più come mamma che come musa sexy. Un altro cambiamento che la moglie di Icardi ha apportato al suo profilo è la limitazione ai commenti alle sue foto.

Prima infatti i commenti erano liberi e questo portava ad avere sotto le sue foto frasi che poco si addicevano ad una donna sposata e mamma di 5 figli. Le sue pose attiravano molto gli uomini che commentavano con parole poco ripetibili le sue foto.

Ecco allora che Wanda ha messo un filtro ai commenti. Le sue foto infatti prima vantavano milioni di commenti: adesso invece i più attenti avranno notato come i commenti alle foto siano pochissimi e di certo non offensivi verso la sua persona.

Probabilmente questa scelta dipende dalla natura dei commenti attirati dalle foto in pose sensuali. Magari infastidita dalla poca carineria delle parole ricevute, o forse chissà, una scelta strategica per ‘pulire’ il suo account da frasi non convenienti.

Wanda Nara, la foto in top manda in estasi i follower

Oggi però Wanda decide di tornare alle sue ‘vecchie’ abitudini, ed ecco che sul suo profilo appare una foto in top, che poco lascia all’immaginazione.

Bella ed ammiccante, Wanda oggi si fotografa nella sua posa preferita: volto in primo piano, ripresa dall’alto, vestita solo del suo top sportivo che sponsorizza.

Le forme non passano inosservate, ed in pochi minuti i like piovono sulla sua foto come i vecchi tempi