Nina Zilli positiva al Coronavirus: “Non andate al ristorante”

Nina Zilli ha confermato oggi di essere positiva al Coronavirus. Nonostante la cautela che ha sempre osservato, allunga l’elenco dei Vip



L’elenco delle perosne note colpite dal Covid-19 si allunga giorno dopo giorno. L’ultima ad aver comunicato la sua positività è Nina Zilli, con un breve ma intenso post su Twitter che serve anche da monito e da replica ai soliti haters che non riescono mai a stare zitti.

La cantautrice piacentina, 40 anni compiuti a febbraio, ha raccontato il suo attuale stato suo social e ha anche spiegato secondo lei come è avvenuto il contagio. Non ha la certezza assoluta, ma è probabile che sia successo dopo una serata al ristorante. Come denuncia Nina, non c’era pratiucamente nessuno cin la mascherina, perché ovviamente mentre uno mangia sarebbe impossibile tenerla su.

“Forse l’ho preso a una cena. Evitate i luoghi affollati”

Sembra che questa semplice e normale frase,in questo posto di profili fake e haters,sia una cosa mostruosa.😳Proteggiamo i più fragili in questo momento.

Voi Mi fate https://t.co/faHMaWHbnq più mi odiate,più mi sento forte — Nina Zilli (@ninazilli) October 19, 2020

Da qui il suo consiglio di “non andare al ristorante, non stare più in luoghi chiusi e affollati. Io mi sono quarantenata, ma vi consiglio di dismettere la vita sociale questa e la prossima settimana. Ho fatto di tutto per non prenderlo, ve lo giuro. Eppure va oltre il nostro controllo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Antonio Ricci positivo e ricoverato con il Covid-19: gli aggiornamenti

Nina Zilli negativa a tutti i controlli, poi all’improvviso è arrivata la febbre

Su Instagram, Nina Zilli ha anche spiegato di essere sempre stata attentissima, sia per il lavoro che fa ma anche per proteggere la sua famiglia e lei stessa. Eppuire alla fine anche lei è nel lungo elenco dei nuovo contagiato da Coronavirus.

In realtà negli ultimi cinque giorni due tamponi erano risultati negativi, idem un esame sierologico. poi però solo un’ora dopo le è salita la febbre e quindi è chiaro che in quegli esami doveva esserci qualcosa di sbagliato. “Ma come facciamo ad essere sicuri se anche chi come me si tamponava ogni 5 secondi risultava sempre negativo? Ho sempre pagato di tasca mia questi esami, raddoppiandoli pure quando andavo ospite in tv”, conclude l’atista emiliana. E adesso lei, come tutti i positivi asintomatici, dovrà osservare la quarantena a casa.