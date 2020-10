Covid, Napoli: quanto si deve aspettare per un tampone

Covid: file davanti ai laboratori privati a Napoli per tampone. Per l’esame a domicilio l’attesa media è di tre-quattro giorni

La Campania è la seconda regione più colpita in Italia dalla seconda ondata di Covid 19, dietro la Lombardia. Il presidente Vincenzo De Luca ha già chiuso le scuole, ma altri provvedimenti sono in arrivo. In più è alle porte il nuovo Dpcm, che porterà a ulteriori restrizioni: queste ultime decise dal Governo centrale. E a Napoli, così come nel resto della regione, sale la paura e la preoccupazione. File molto lunghe nel capoluogo partenopeo sin da questa mattina davanti i laboratori privati.

Ti potrebbe interessare anche – Conte, giallo sul Dpcm: scompare una parola e scoppia il caos

Tamponi a Napoli, quanto dura l’attesa

Urge l’esigenza di fare i tamponi, e i cittadini sono disposti anche a pagare di tasca loro. Per questo c’è folla davanti ai laboratori, con decine e decine di persone in attesa del prprio turno. Tempi lunghi, che si dilatano ulteriormente quando si tratta di effettuare i tamponi a domicilio. In questo caso, le strutture private che offrono questo servizio richiedono un’attesa media di 3-4 giorni. Tempi molto lunghi per effettuare un tampone, incompatibili col virus che accelera e con i tempi di incubazione e sviluppo della malattia.

Leggi anche – Il nuovo Dpcm, è polemica sulla scuola