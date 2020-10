Nuovo Dpcm del Governo: cosa cambia per ristoranti e locali. Le novità

Nel nuovo Dpcm del Governo ci sono novità annunciate dal presidente Conte: cosa cambia per ristoranti e locali. I principali cambiamenti

Nuovo Dpcm del Governo Conte per contrastare l’emergenza Coronavirus: nell’ultimo provvedimento, annunciato ieri in conferenza stampa, è presente una stretta su ristoranti, locali, e attività di svago in generale. Le principali novità riguardano le restrizioni sui ristoranti e i locali che in genere offrono servizio di ristorazione, come tavole calde, pub etc. Il servizio ai tavoli sarà consentito fino alle 24. Ai tavoli potranno sedere non più di 6 persone per volta. Sono vietati, i servizi al banco per evitare assembramenti.

Covid, nuovo Dpcm Conte: la stretta su ristoranti e attività di svago

Una stretta ancora più rigida per altre attività ricreative, come sale gioco, bingo e sale scommesse: queste dovranno chiudere – senza eccezioni – alle ore 21. Il Governo avvisa anche i cittadini nella loro vita privata: si raccomanda massima attenzione, cercando di limitare le riunioni a non più di 6 persone alla volta. Quindi restrizioni a cene o pranzi tra amici o parenti, e naturalmente piccole feste in casa. Sempre riguardo alle attività di svago e ristorazione, addio a feste e sagre di paese: sono state definitivamente vietate fino a nuovo ordine. Una mazzata, visto il periodo: l’autunno, solitamente, è un proliferare di sagre tipiche. Ma il Covid ha fermato anche quelle.

ristorazione servizio ai tavoli fino alle 24, massimo 6 persone a tavolo

una settimana per le palestre per adeguarsi ai protocolli

stretta sulle sale gioco, bingo e sale scommesse, chiusura alle 21

massima precauzione tra parenti ed amici

stop a sagre e feste di paese

