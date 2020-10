Covid, nuovo Dpcm Conte: tutti i divieti e le chiusure

Nel nuovo Dpcm anti Covid del presidente del consiglio Giuseppe Conte si parla anche di diverse chiusure e divieti: ecco quali

È pronto il nuovo Dpcm del Governo in materia di Covid: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ne ha parlato ieri in conferenza stampa, annunciando i provvedimenti del nuovo decreto. Purtroppo, non mancano diverse chiusure e provvedimenti restrittivi: ecco quali. Il Governo ha stoppato le competizioni dilettantistiche di base. Anche se non in modo cruciale, è ancora lo sport a pagare le conseguenze delle prime misure restrittive. Restano aperte, seppur con la “condizionale”, le palestre. Conte ha vietato anche qualsiasi sport amatoriale di contatto: quindi giochi di squadra e arti marziali.

Covid, nuovo Dpcm: cosa ha chiuso il presidente del Consiglio Conte

In questo caso lo stop riguarda ogni attività, anche per i bambini. Ma i provvedimenti non si fermano allo sport: i sindaci, o comunque le amministrazioni locali, potranno decidere di chiudere vie e piazze dopo le 21. Il provvedimento riguarda, in particolare, i luoghi della “movida”, che di notte si affollano di persone. Alle 21 chiuderano sale bingo, sale giochi, e sale scommesse. Altro stop definitivo riguarda i convegni e i congressi, ma solo se non è possibile stabilire la distanza sociale. Una chiusura, quindi, parziale e condizionata al distanziamento. Invece è definitivo e inequivocabile lo stop alle feste e alle sagre di paese: niente assembramenti nelle vie o nelle piazze, in particolar modo nei piccoli borghi o paesi. Se ne riparlerà la prossima estate.

