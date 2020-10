Il Premier Giuseppe Conte, nell’intento di far capire ai giovani l’importanza di indossare la mascherina, ha chiesto aiuto a Chiara Ferragni e Fedez. Come hanno reagito gli italiani?

E’ notizia di ieri che il Premier Giuseppe Conte, dopo la conferenza stampa del 18 Ottobre 2020 nella quale ha spiegato le ultime restrizioni per cercare di arginare il Covid, ha cercato di sensibilizzare i giovani ad indossare la mascherina chiedendo aiuto anche a due personaggi amatissimi: Chiara Ferragni e Fedez.

I due, come ha spiegato ieri Fedez in alcune stories, si sono visti con grande sorpresa chiamare per essere messi in contatto proprio con il Premier, il quale li ha pregati di aiutarlo a sensibilizzare anche i giovani sul delicato discorso della prevenzione esortandoli ad indossare la mascherina.

Fedez e la moglie Chiara Ferragni, che è in dolce attesa di una bimba, non ci hanno pensato due volte e così, dopo la raccolta fondi avviata durante il lockdown che ha raccolto oltre 3 milioni di euro per l’acquisto di tutte le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva dell’ospedale milanese del San Raffaele, sono scesi di nuovo in campo.

Conte chiede aiuto a Fedez e Chiara Ferragni, le reazioni di Twitter

Così, dopo le stories di Fedez che spiegavano la telefonata con Conte e la conseguente campagna di sensibilizzazione, ecco che il web ha detto la sua. Questi i tweet più popolari sul social blu:

“È assurdo che la #Ferragni influisca più di un politico nel sensibilizzare la gente all’uso della mascherina!” Il politico: pic.twitter.com/OoOP2U8pOc — Diego il Maestro (@diegoilmaestro) October 20, 2020

giovani sempre andati dietro a loro idoli, meglio avere qualcuno che dice di portare #mascherina invece di altri che insegna solo a ubriacare e correre con macchina#Ferragni — Vujadln Boskov (@VujaBoskov) October 20, 2020

Purtroppo molta gente non ha ancora capito che i tempi sono cambiati Viviamo in una società in cui, volente o nolente, gente come la #Ferragni ha poteri di sensibilizzazione maggiori di qualsiasi politico, giornalista o opinionista Credo sia giusto sfruttare tali risorse — Massimo Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) October 20, 2020

Non vedo cosa ci sia di tanto terribile nel chiedere alla #Ferragni una mano per sensibilizzare i ragazzi all’uso delle mascherine.

I tempi cambiano, ma le polemiche, inutili, restano. — Milko Sichinolfi 🇮🇹🇪🇺 #facciamorete (@MilkoSichinolfi) October 20, 2020

Bene #Fedez e #Ferragni che invitano i giovani a indossare la mascherina. Dobbiamo tutte e tutti impegnarci a combattere il virus. Il #COVID19 non ha età e non conosce frontiere. — laura boldrini (@lauraboldrini) October 20, 2020