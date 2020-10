E’ prevista per oggi la diretta della Conferenza stampa del Premier Conte per il punto sul nuovo DPCM dove si chiariranno le posizioni del Governo su bar, ristoranti, negozi e le misure anti-Covid

C’è grande attesa per la Conferenza stampa del Premier Conte prevista per oggi, domenica 18 Ottobre 2020, in cui si spiegherà meglio ai cittadini italiani quali saranno le misure adottate dal Governo nel nuovo DPCM per arginare l’impennata dei contagi a cui stiamo assistendo nelle ultime ore a causa del temuto Covid-19.

E’ stata una nottata intensa per tutte le istituzioni italiane, e la diretta streaming del Presidente del Consiglio avverrà al termine delle riunioni che in queste ore stanno interessando i capi delegazione delle forze di governo, le Regioni, gli Enti locali ed il Cts.

Fonti di Palazzo Chigi hanno specificato che l’obiettivo sarà quello di “approntare le soluzioni migliori per affrontare questa nuova ondata di contagio e tutelare nel modo più efficace gli interessi sanitari e socio-economici di tutti i cittadini. Le uniche misure di restrizione veritiere saranno quelle contenute nel Dpcm che verrà emanato non appena definito il quadro di intervento”.

Diretta streaming Giuseppe Conte: dove vederla e a che ora

Ancora non è stato definito l’orario preciso della diretta che condurrà il Premier Conte al termine degli incontri, prevista intorno alle 20.30, ma nella giornata di oggi 18 Ottobre 2020, gli italiani sapranno direttamente dal Presidente del Consiglio nella diretta, visibile anche sulla sua pagina Facebook come di consueto, tutto ciò che ci sarà di importante da fissare con il nuovo DPCM.

Il Premier parlerà agli italiani anche dai suoi canali social, ed appena sarà noto l’orario della diretta, ve lo comunicheremo e potrete seguire il discorso del Presidente anche qui dal nostro sito.

Nuovo DPCM. Bar, ristoranti, locali pubblici: quali saranno le restrizioni?

Il focus principale del nuovo DPCM sarà incentrato soprattutto sulla ‘movida‘: quali regole dovranno attuare bar, ristoranti, pub e locali di aggregazione? Quali sono le categorie più a rischio? Sarà confermato il coprifuoco? Davvero non sarà possibile sostare dopo le 22 davanti ai locali della movida? Quali restrizioni subiranno parrucchieri, centri estetici, palestre?

Tante sono le domande che gli italiani ed i commercianti si stanno ponendo in queste ultime ore per capire che limitazioni saranno imposte alle abitudini quotidiane ed ai locali commerciali.

Di certo l’intervento di Giuseppe Conte di oggi sarà mirato a rispondere a tutti questi dubbi che nelle ultime ore stanno prendendo il sopravvento nelle menti di cittadini italiani. La paura di un nuovo Lockdown è sempre più presente e la speranza di tutti gli italiani sarà quella di non sentir nominare questa parola dal Premier nella diretta di oggi.

Conferenza stampa Giuseppe Conte: il discorso

Il discorso di Conte affronterà diversi argomenti, quelli più attesi sono quelli riguardanti la scuola, la stretta sui locali della movida e le palestre, l’ampliamento dello smart working e l’incremento del trasporto pubblico con l’ausilio di bus turistici.

Misure Anti-Covid: le raccomandazioni del Governo

Le raccomandazioni del Governo alla popolazione italiana per arginare il Covid sono ben precise: alcune hanno creato malcontento tra i cittadini, altre sono state accolte con più entusiasmo. Ecco un post del Premier del 15 Ottobre 2020 che ricorda quali sono queste misure nello specifico