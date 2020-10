Bianca Guaccero non era presente a Detto Fatto. La conduttrice ha spiegato di essere in isolamento a causa di un contatto positivo.

Bianca Guaccero da qualche anno a questa parte è subentrata a Caterina Balivo per la conduzione di Detto Fatto. La conduttrice pugliese, in poco tempo, è riuscita ad entrare nel cuore di milioni di telespettatori che si sono subito preoccupati quando qualche ora fa non l’hanno vista al timone del programma, ma presente soltanto attraverso un collegamento telefonico.

Per questo motivo l’hanno riempita di domande sui social, chiedendole come mai non fosse presentata nella puntata andata in onda oggi. Bianca Guaccero non era presenta a Detto Fatto perché in isolamento. La conduttrice, come spiegato da lei stessa su Instagram, è stata a contatto con una persona che si è rivelata essere positiva e per questo motivo si trova in isolamento a casa sua.

Il primo tampone è stato effettuato e fortunatamente è risultata negativa. Ora è in attesa di farne un secondo per poter tornare a lavoro.

Bianca Guaccero promette: “Appena possibile, tornerò a Detto Fatto”

Bianca Guaccero ci ha tenuto a tranquillizzare tutti i suoi fedeli sostenitori, che non vedono l’ora di rivederla al timone di Detto Fatto, ma al momento purtroppo questo non è ancora possibile in quanto deve prima ricevere l’esito del secondo tampone per poter tornare in studio.

“Ragazzi, in questo momento mi trovo in quarantena in quanto ho avuto un contatto diretto con una persona che si è rivelata essere positiva“ ha rivelato la conduttrice sul suo profilo Instagram. “Al momento il primo tampone a cui mi hanno sottoposto è negativo, ma devo aspettare ancora un po’ per scongiurare il contagio ha spiegato.

“Vi prometto che appena mi sarà possibile tornerò di nuovo in onda” ha concluso. “Grazie mille per il sostegno che mi state dimostrando, vi voglio bene!” ha aggiunto.

Almeno per il momento non si sa quando Bianca Guaccero tornerà a Detto Fatto, ma sicuramente la conduttrice farà di tutto per tornare in piena sicurezza, sia sua sia di chi collabora con lei senza correre il rischio di doverlo mettere in pericolo. Non ci resta che pazientare ancora un altro po’.