Chi è Doug Emhoff, marito della prima vice presidente americana donna

Chi è Doug Emhoff, avvocato ma soprattutto marito di Kamala Harris che diventerà la prima vice presidente donna degli Stati Uniti

Nome e cognome: Douglas Emhoff

Città natale: New York

Data di nascita: 13 ottobre 1964

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Avvocato

Titolo di studio: Laura alla USC (University of Southern California)

Figli: Cole ed Ella Emhoff

Prima moglie: Kerstin Mackin

Matrimonio con Kamala Harris: 14 agosto 2014

La moglie sicuramente da oggi diventerà uno dei personaggi più importanti e influenti. Ma anche Doug Emhoff nel suo piccolo paseraà alla storia: è il primo ‘second gentleman’ degli Stati Uniti, cioè il marito della nuova vice presidente Kamala Harris.

Mai infatti era successo che una donna fosse scelta come vice presidente e forse anche questa è stata una delle armi vincenti di Joe Biden. Ma consociamo meglio Doug Emhoff che per tutta la campagna elettorale è stata una presenza silenziosa e preziosa accanto alla moglie.

Nato a New York, nel quartiere di Brooklyn, da una famiglia di origine ebraica è cresciuto però in California e lì ha anche studiato. Una laurea alla USC, la University of Southern California, e poi la carriera come avvocato che ha scvolto fino alla sciorsa estate,

Doug Harris infatti si è messo in aspettativa, preferendo seguire il tour elettorale della moglie per fornirle il massimo supporto. Come ha riportato il Washington Post, riosèpomdemndo sul suo ruolo aveva spiegato che “sostengo Kamala. Sono qui per lei, la amo, le dò tutto il sostegno di cui ha bisogno”.

Doug Emhof: matrimonio, figli, vita privata

In realtà Doug Emhoff è stato sposato per 25 anni con Kerstin Mackin, produttore cinematografico a Hollywood. Dalla loro uniomne sono anche nati i due figli Cole ed Ella, (chiamati così in onore di due miti del jazz come Cole Porter ed Ella Fitzgerald).

So proud of you. ❤️❤️ pic.twitter.com/Orb1ISe0dU — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020

Dopo avere divorziato, Emhoff ha conosciuto Kamala Harris quamdo lei era procuratore generale della California. Un caso, sotto forma di appuntamento al buio combinato dai colleghi ma ha cambiato la vita ad entrambi.

Il matrimonio (primo per lei) nell’agosto 2014 e i rumors sulla coppia dicono che la neo vioce presidente degli Stati Uniti va anche molto d’accordo con la prima moglie di Emhoff.

Prima Vice Presidente donna e afroamericana.

