Jannik Sinner riscrive la storia del tennis, il web impazzisce

By

Jannik Sinner riscrive la storia del tennis vincemdo il tornaoATOP di Sofia a 19 anni, il web impazzisce per la nuova stella italiana



Riscrivere la storia a 19 anni e 89 giorni: Jannik Sinner ci è riuscito vincendo il primo torneo importante in carriera, l’ATP 250 di Sofia e in un colpo solo ha riscritto tutti i libri dei rocrd in Italia. Mai nessuno infatti ci era arrivato così presto (Claudio Pistolesi aveva 19 anni e 7 mesi) e così bene.

In Bulgaria, Sinner ha concluso la sua settimana perfetta lottando e battendo il canadese Vasek Pospisil che ha 11 anni più di lui e che di finali ne aveva già giocate e perse due. In 2He 14 minuti ha chiuso in 6-4, 3-6, 7-6 (7-3 nei tie break) dimostrando una grandissima maturità soprattutto dopo aver perso male il secondo set.

Ancora una volta quindi ha confermato di essere il classe 2001 più forte del mondo e da lunedì salirà anche al numero 37 della classifica internaziomnale, sua miglior posizione. Ma in fondo è solo un passaggio perché solo molti a pensare che arriverà presto nella top ten e anche più in là.

25 youngest finalists in an #atp tournament since 2000 pic.twitter.com/N9mwmoVpL6 — Luca Brancher (@LucaBeck) November 13, 2020

Allenato da un grande tecnico come Riccardo Piatti, Jannik Sinner nell’ulrtimo anno ha fatto progressi da gigante e già al Roland Garros aveva fatto innamorare anche chi non lo conosceva. Con lui e Lorenzo Musetti, altro grandissimo talento giovane nostrano, forse per i prossimi 10 anni l’Italia è a posto.

Jannik Sinner riscrive la storia del tennis, tutti pazzi per il ragazzino dell’Alto Adige

La vittoria di Jannik Sinner, il predestinato del nostro tennis, ha letteralmente scatenato il web ed è anche una benedizione per tutto il momndo del tennis italiano. Ecco alcunki dei commenti lasciati su Twitter.

14.11.2020 🔥

È una data storica.

La ricorderemo a lungo. Jannik vince il suo primo torneo Atp in carriera a 19 anni.

La strada è lunga, nessuno gli regalerà mai nulla. Ma oggi è il primo grande mattone della carriera del nuovo fenomeno del tennis mondiale. #Sinner @SkySport ❤️ pic.twitter.com/lbZ9aTDaMu — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 14, 2020

Vi segnalo questo giovane atleta italico. A mio parere dovrebbe puntare sul tennis. È portato. #Sinner pic.twitter.com/TPmAY5AtJU — Stefano Melòccaro (@meloccaros) November 14, 2020

IL PRIMO ACUTO DI SINNER! 🎾💥 Uno straordinario Jannik #Sinner supera in tre set il canadese Vasek #Pospisil e si aggiudica il #SofiaOpen, primo torneo in carriera nel circuito maggiore . 🏆#tennis @janniksin @federtennis pic.twitter.com/JhnHeibDlN — CONI (@Coninews) November 14, 2020

Quella di oggi è stata la mia ultima telecronaca del 2020 Splendido chiudere con la 1ª volta di @janniksin 🇮🇹 un anno molto difficile per tutti noi Milano, Sofia: spero di aver portato fortuna a #Sinner 🇮🇹 Tornerò a farvi compagnia con il #tennis live nel 2021, se lo vorrete pic.twitter.com/Y1tmrJDOAW — Lorenzo Fares (@lorenzofares) November 14, 2020