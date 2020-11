Nuovo Dpcm Covid, colori e zone diverse nella stessa regione

By

Nuovo Dpcm Covid, la nuova iportesi del governo Conte è quella di dare colori diversi a province nella stessa regione

In teoria le misure previste dall’ultimo Dpcm saranno valide in tutta Italia fino al 3 dicembre prossimo. In pratica però entro il fine settimana poptrebbe arrivare un nuovo Dpcm Covid con un cambio importante. Il governo infatti, analizzando i dati sui comntagi forniti dalle singole regioni potrebbe suddividere ogni singolo territorio in maniera diversa. Quindi nella stessa regione potrebbero esserci province rosse e altre arancioni se l’indice Rt di contagio è più basso.

Molti governatori stanno spingendo per un cambio di marcia: sia la Lombardia che il Piemonte hanno detti di aspettatrsi dal 27 novembre di passare in zona arancione. Allo stesso tempo però oggi il ministro Boccia ha messo un freno agli entusiasmi. La Basilicata, insieme alla Liguria e alla Puglia potrebbe essere retrocessa in zona rossa. E lo stesso governatore pugliese, Michele Emiliano, ha chiesto al ministro Speranza di dichiarare zona rossa le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani.

Boccia ha anche parlato del cenone di Natale, un tema ricorrente negli ultimi tempo. “Il dibattito sul cenone di Natale in questo momento è surreale, semplicemente lunare – ha detto a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1. Più concliamnte il premier Conte: “Dobbiamo predisporci a passare le festività in modo più sobrio: veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non è possibile. Al di là delle valutazioni scientifiche occorre buonsenso”.

Nuovo Dpcm Covid, tutti aspettano il via libera dal governo e il dibattito resta aperto

Di possibili aperture stanno parlando prioprio in questo minuti il gocerno e le regioni nel corso di una riunione a Roma. In attesa di una decisione, i commenti via social si sprecano:

