Bonus 2021, tutte le agevolazioni per i risparmi delle famiglie previsti per il prossimo anno dai lavori edili ai bambini

Nessuno ha certezze su quello che riserverà il 2021 perché al momento è impossibile prevedere quanto inciderà la pandemia da Covid 19 sulla nostra economia. Ma possiamo già dire che anche per il prossimo anno saranno diversi i bonus rinnovati (e quindi coperti economicamente) dal governo. I bonus 2021 per i risparmi delle famiglie sono una bella opportunità da cogliere.

Partiamo dal Bonus sulla riqualificazione energetica. Chiunque effettua lavori che aiutino a migliorare l’efficienza energetica dell’immobile, qualunque siano le dimenzioni, potrà scaricare il 50% delle spese sostenute per infissi o altre innovazioni simili. La detrazione aumenta al 65% squalora siano installati sistemi di riscaldamento ad efficientamento come le pompe di calore.

Simile è anche il ‘Bonus facciate‘. Chi effettua lavori di miglioramento delle facciate dui un immobile può detrarre dalle tasse fino al 90% dell’importo speso nei 10 anni successivi.

Possono accedere tutti quelli che abbiano un diritto reale su quell’immobile, dalla proprietà, all’usufrutto passando per il comodato.

Torna nel 2021 anche il Bonus ristrutturazioni al 50%. Qualsiasi privato potrà detrarre il 50% fino ad una spesa massima di 96.000 euro. Assolutamente necessario però conservare tutta la documentazione che attesti i lavori effettuati per piter chiedere l’agevolazione.

Tutto questo però può rientrare nel Superbonus 110%, varato quest’anno che copre i lavori per il miglioramento dell’efficienza energetica, sempre chel’immobile salga di due classi.

Bonus 2021,

Ma i Bonus 2021 per il risparmio delle famiglie non si ferma soltanto ai lavori edili. Rinnovato ad esempio il Bonus per l’acquisto dei mobili, anche in questi caso destinati a migliorare l’efficienza della casa. Una detrazione pari al 50% per un massimo di spesa pari a 10.000 euro. Torna anche il cosiddetto Bonus verde per chi addobba balconi o terrazze abitabili con piante e verde in genere. Prevista una detrazione del 30% fino ad un massimo di 5.000 euro.

In attesa di capire esattamente cosa conterrà l’assegno unico per la famiglia nel 2021, potrebbero essere confermati sia il Bonus Bebè che il Bonus Nascita. Da capire invece se tornerà il Bonus vacanze. Quello attuale fino a 500 euro è comunque utilizzabile fino al 30 giugno 2021.