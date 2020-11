Samsung Z Flip, la recensione: confezione, batteria, fotocamera e prezzo

By

Il Samsung Z Flip 5G è lo smartphone più in voga di questo Natale 2020. Scopriamone insieme tutte le caratteristiche ed il prezzo

Natale è in arrivo, questa settimana c’è il Black Friday. E magari qualcuno di voi vorrebbe proprio uno smartphone nuovo come regalo.

Quale occasione migliore, dunque, per acquistare un nuovo telefono alla moda e con funzioni supertecnologiche.

Per chi è amante degli smartphone potenti ma allo stesso tempo decisamente “stilosi”, vi presentiamo nel dettaglio l’ultimo gioiello di casa Samsung, ovvero il Samsung Z Fold 5G.

Come potete già osservare dalla foto di copertina, si tratta di un telefono con schermo pieghevole che va ad abbinare potenza e praticità, soprattutto in un’epoca in cui le dimensioni degli smartphone si avvicinano sempre di più ai 7 pollici.

Ma quanto dura la batteria? Cosa c’è nella confezione? E soprattutto, quanto costa? Basta proseguire nella lettura e troverete tutte le risposte.

Samsung Z Flip 5g, la confezione

All’interno della confezione di questo smartphone pieghevole troviamo un alimentatore da 15W, un cavo USB/USB-C, un adattatore da USB-A a USB-C, un paio di ottime cuffie stereo in-ear AKG e una cover semitrasparente (con bordi adesivi) per proteggere il vostro smartphone.

Non può mancare anche la classica clip che vi permetterà di inserire ed estrarre la sim dal vostro telefono.

Le specifiche tecniche

Il Samsung Z Flip 5G è spinto da un processore Snapdragon 855 Plus Qualcomm SDM855 octa core da 2,95 GHz e da una GPU Adreno 640. Il telefono ha una memoria RAM di 8 GB e 256 GB di memoria interna UFS 3.0, che non è espandibile.

Ottima la connettività: LTE fino a 1000 Mbps, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC e uscita video tramite la porta USB-C 3.1.

Non è presente il jack audio. Il lettore di impronte digitali si trova sul lato destro dello smartphone, mentre lo speaker si trova in basso ed è di buona qualità.

Ovviamente, trattandosi di un telefono Android, il sistema operativo che troverete preinstallato è Android 10.

Samsung Z Flip 5G: schermo e fotocamera

Lo schermo principale interno è un Foldable Dynamic AMOLED plastico da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2636 pixel). Il display è coperto da un sottilissimo strato in vetro che è a sua volta protetto da una parte plastica, per evitare che questo si possa rompere troppo facilmente.

La piega centrale è il tasto dolente del display: così come nel Galaxy Fold, si vede e si sente, anche se una volta fatta l’abitudine non la noterete più di tanto. Inoltre, essendo orizzontale rispetto al suo “fratello maggiore”, è decisamente più piccola.

C’è anche il secondo schermo esterno da 1,1 pollici con risoluzione 112 x 300 pixel.

Per quanto riguarda lo schermo pieghevole, il telefono una volta chiuso ha uno spessore di soli 17,3 millimetri. Quando aperto in posizione “intermedia”, il Galaxy Z Flip divide a metà le app e posiziona i comandi nella metà inferiore del display, trasformando quella superiore in area di visione.

Per quanto riguarda le fotocamere, quella principale è doppia con risoluzioni 12 megapixel ƒ/1.8 e 12 megapixel ƒ/2.2 grandangolare. Gli scatti sono decisamente da top di gamma, anche se Samsung ha deciso di sacrificare un po’ sullo zoom.

Decisamente buoni i video registrati con risoluzione 4K a 60fps. Una qualità impressionante che però sacrifica un po’ di stabilità, che si recupera abbassando la risoluzione o attivando la super stabilizzazione (che funziona solo in Full HD).

La fotocamera interna è una 10 megapixel ƒ/2.4. Gli scatti, in questo caso sono appena sufficienti. Vi consigliamo di scattare i selfie piegando il telefono e utilizzando quella principale.

Samsung Z Flip 5G: la batteria

La batteria è una 3300 mAh, non delle più grandi ma considerando le dimensioni dello smartphone, quasi una scelta obbligata.

L’autonomia ovviamente ne risente un po’, e non sempre riuscirete ad arrivare a fine giornata utilizzando molto il telefono. C’è però la funzione ricarica rapida e soprattutto il supporto per la ricarica wireless.

I prezzi del nuovo Samsung

Veniamo al dunque. Quanto costa il Samsung Z Flip? Il prezzo è sicuramente il tasto dolente, visto che da listino sul sito ufficiale lo smartphone costa 1.599 euro.

Venduto in due colorazioni, Mystic Bronze e Mystic Grey, c’è però la possibilità di ottenere uno sconto fino a 600 euro supervalutando il vostro telefono usato.

In questo momento su Amazon c’è in offerta la versione in grigio al prezzo di 1.399 euro, con ben 200 euro di sconto.

Potete anche cercare su altri siti: in questi giorni non mancheranno offerte. Occhio però a non confondervi ed acquistare il modello 4g, che ha un costo decisamente più basso.