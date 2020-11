Oggi scopriremo come mai è così utile togliersi le scarpe prima di entrare in una abitazione. Vediamo i dettagli e le curiosità.

In molti Paesi del mondo togliersi le scarpe è una usanza più che comune, basti pensare a quante volte abbiamo visto nei cartoni animati o nei film di origine orientale i protagonisti togliersi le scarpe.

Un tipico esempio è Nobita nel celebre cartone animato giapponese Doraemon.

In Italia si tratta di un uso ancora poco diffuso, davvero molto ai margini delle tradizioni nostrane.

Oltre al mondo orientale anche nord Europa ed in buona parte dell’America è una abitudine più che diffusa e salda fra le famiglie.

Noi italiani tendiamo ancora a pensare che qualche passo breve tra camera da letto e cucina fino al bagno, andata e ritorno, non sia in fin dei conti così dannoso.

Anzi crediamo che non ci sia il minimo problema nell’utilizzare le scarpe in casa.

Quasi ci suona come una stranezza invitare ospiti e familiare a levarsi le scarpe prima di entrare in casa nostra. I vantaggi però potrebbero essere assai interessanti.

Togliere le scarpe prima di entrare in casa è per tante persone un gesto automatico ma per gli italiani in particolare ancora non rientra tra le abitudini più diffuse.

Scopriamo perché dovrebbe diventare anche da noi un’abitudine comune nonché una tradizione salda.

Curiosità tutte da scoprire.

Perchè togliere le scarpe quando si entra in una abitazione: i motivi sono molteplici

Se siete tra coloro che ancora stentano a dar fiducia a questo tipo di filosofia del togliersi le scarpe ed avete ancora dei dubbi a riguardo, avete sicuramente bisogno di leggere questa lista di motivazioni punto per punto sui benefici del restare senza scarpe in casa.

Il primo motivo importante per cui non indossare le scarpe è la proliferazione dei Batteri.

Analisi scientifiche dimostrano che sotto le suole delle scarpe si possano annidare circa 421mila batteri.

Questo incredibile numero di batteri che le nostre amate scarpe portano con sé viene poi automaticamente, di conseguenza, trasportato dentro la nostra casa qualora non provvediamo a toglierle per tempo.

Una ulteriore validissima motivazione è la salvaguardia ambientale. Lasciando le scarpe fuori evitiamo di portare sporco in casa che poi deve essere pulito. Il tutto poi implica anche meno detersivo da utilizzare per i lavaggi e dunque una minor dose di inquinamento.

Un’altra motivazione importante è quindi la pulizia degli ambienti. Togliere le scarpe per tempo implica sporcare meno la casa, come detto prima, e dimezzando così il tempo per le pulizie noi ci potremo stancare di meno.

Un ulteriore motivo è quello economico. Camminare infatti in casa con pantofole e calzature varie ai piedi può accelerare il “deperimento” di pavimenti e tappeti, costringendoci così ad una manutenzione precoce ed onerose spese.

Infine un motivo assolutamente da prendere in considerazione sono i benefici fisici dei passi scalzi.

Secondo ricerche in ambito scientifico e motorio, camminare scalzi aiuta lo sviluppo e la cura dei muscoli dei piedi.

Una semplice passeggiata a piedi nudi rende questa parte della muscolatura più forte e flessibile.

Infine, ma non per importanza, una grande motivazione sarebbe l‘educazione dei bambini.

Il rispetto delle regole è fondamentale per una convivenza pacifica in famiglia e per una buona collaborazione tra genitori e bambini.

Ma come possiamo pretendere che i bambini rispettino le regole se noi adulti non diamo il buon esempio? Un ottimo modo per trasmettere le regole sarebbe proprio questo. Insegnare a togliere le scarpe prima di entrare in casa.

Se infatti applicassimo questa regola ma in modo vano, sarebbe inutile dire sempre ai più piccoli della famiglia che bisogna togliersi le scarpe prima di entrare in casa.

Se noi ce ne dimentichiamo il tutto sarebbe inefficace.

Adesso che si conoscono i motivi per cui sarebbe un beneficio per tutti camminare scalzi in casa, voi cosa deciderete di fare?