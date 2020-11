Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo di oggi 27 Novembre 2020: cosa hanno in mente le stelle per noi in questo ultimo venerdì di Novembre?

Pronti per scoprire il vostro oroscopo di oggi?

Il venerdì è arrivato e con lui anche l’ultimo weekend di Novembre.

Dalla prossima settimana entriamo di diritto nel mese di Dicembre e chissà quante cose cambieranno per i segni zodiacali!

Il 2021 si avvicina: come arriverete all’appuntamento con il nuovo anno?

Leggiamo intanto l’oroscopo di oggi, venerdì 27 Novembre, e cerchiamo di capire come andrà questa giornata.

Oroscopo di oggi 27 Novembre: previsioni e classifica segno per segno

Come sarà questo venerdì per i segni dello zodiaco?

La classifica dei segni mette, nelle prime posizioni, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Seguono, nelle posizioni più centrali della classifica, Ariete, Leone, Vergine e Scorpione: la loro giornata non sarà né buona né cattiva.

Agli ultimi posti, purtroppo, troviamo Bilancia, Gemelli, Toro e Cancro: decisamente un brutto inizio di weekend per chi è nato sotto questi segni.

Ora che abbiamo letto la classifica dei segni, passiamo alle previsioni dell’oroscopo di oggi, giovedì 27 Novembre 2020.

Oroscopo oggi Ariete

Siete irrequieti ed agitati, cari amici dell’Ariete, ma questo non vuol dire che le cose vanno male, anzi!

La giornata di oggi non brillerà certo per episodi o accadimenti particolari, però voi siete attraversati da un’energia non da poco: non sprecatela!

Sul lavoro sarete propositivi, in amore con pochissimo impegno riuscirete a trasformare una situazione “piatta” in una interessante. Insomma, è tutto nelle vostre mani!

Amore: 7

7 Lavoro: 8

8 Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Continua il periodo negativo per tutti gli amici nati sotto il segno del Toro: tanti impegni ti fanno sentire sotto pressione, pieno di ansia e paura di sbagliare.

Purtroppo, soprattutto oggi, ti mancherà un elemento fondamentale per combattere questa tensione: la fiducia in te stesso.

Il rapporto con il partner e con i familiari si è raffreddato, sei troppo scollegato da loro: cerca, se ti è possibile, di rimediare nel weekend.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo di oggi 27 Novembre Gemelli

Giornataccia per i Gemelli che si sentono intrappolati e si aggirano come animali in gabbia. Il motivo potrebbe essere che sul lavoro, oggi, gli altri si aspettano il massimo da voi: meglio cercare di respirare a fondo prima di fare qualsiasi cosa.

Oggi le stelle non ti favoriscono: cerca di pianificare ogni tua mossa, non farti prendere dal panico e, soprattutto, non spendere soldi che ti mancano!

In amore, per fortuna, avete qualcuno che vi sta vicino e vi supporta: non sottovalutate il suo aiuto.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Cancro

Giornata negativa per gli amici del Cancro: purtroppo le stelle vi sono contrarie e vi trovate a dover fare i conti con dubbi e paure.

Chi è in coppia potrebbe assillare il partner con questioni di poco conto, arrivando fino ad esasperare la situazione in uno scontro.

Sul lavoro avrete bisogno di tempo per tenere dietro a tutti gli impegni di oggi: ce la potrete fare ma solo con molto impegno.

Purtroppo, anche dal punto di vista della salute, ci sono cattive notizie: forse un colpo di freddo od un mal di testa funesteranno la giornata.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

La giornata del Leone non sarà né positiva né negativa ma, per fortuna, scorrerà tranquilla e senza incidenti di sorta: un vero balsamo per le vostre stanchissime membra!

Oggi, infatti, vi troverete ad affrontare la giornata con un rinnovato spirito di ottimismo ed allegria: dopo i giorni passati, quindi, vi sembra tutto più semplice e felice. Evviva!

Grazie al vostro atteggiamento, soprattutto sul lavoro, siete in grado di prendere gli inconvenienti come vengono, senza farne una tragedia: buon per voi.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Se sei nato sotto il segno della Vergine sai bene che, nella tua vita, solo una cosa è certa: ci sei sempre per gli altri.

Oggi non ti succederà niente di speciale, vivrai una giornata tranquilla ed ordinaria: non sottovalutare questi giorni senza eventi ed occasioni.

Sappiamo entrambi che stai cercando di ottenere qualcosa di più dalla tua vita e, per il prossimo anno, puoi e devi aspettarti grandi cambiamenti.

Oggi, per fortuna, sarai d’aiuto a qualcuno che ti è vicino.

Amore: 8

8 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Bilancia

Un venerdì poco positivo attende, purtroppo, tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Le responsabilità ed il lavoro vi schiacciano, sembra che vi impediscano di concentrarvi su altro che non siano i problemi professionali.

Sul fronte sentimentale siete distaccati, quasi imbarazzati: per fortuna, Venere, potrà aiutarvi a trovare una soluzione soprattutto se oggi combinerete qualche pasticcio.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo di oggi 27 Novembre Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione faranno meglio, oggi, a concentrarsi solo sui loro obiettivi. Sul lavoro, infatti, sarete distratti e svogliati mentre la giornata passa in un susseguirsi di sogni ad occhi aperti.

Per fortuna, domani, non vi troverete in nessuna situazione critica e, quindi, non c’è rischio di fare gravi danni.

A casa ed in amore, però, meglio fare attenzione: diventate in poco tempo molto polemici e questo, purtroppo, non aiuta nessuno.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Un venerdì decisamente positivo attende tutti gli amici nati sotto il segno del Sagittario. Siete impegnati nella realizzazione di un progetto che mi sta molto a cuore e, proprio oggi, riuscirete a fare dei grandi passi avanti.

Sul fronte amoroso, anche chi ha gettato la spugna da tempo, può aspettarsi una sorpresa entusiasmante.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Capricorno

Ottimo venerdì per il Capricorno: la giornata sembra iniziare male, forse con una discussione od una incomprensione sul lavoro.

Poi, però, prendete decisamente il volo: nella vostra attività siete inarrestabili, ricercati e rispettati. Insomma, potete lavorare come e quanto desiderate: meglio di così non si può chiedere!

In amore tutto procedete bene, anche se dovrete confrontarvi con i dubbi e le ansie del partner: non fate finta di niente, come al solito, ma aiutatelo a capire cosa provate nei suoi confronti! Chi è single si prepari a qualche incontro speciale.

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Anche gli amici nati sotto il segno dell’Acquario possono aspettarsi una giornata decisamente positiva: riuscirete a risolvere ogni questione che vi assilla e vi trovate con il pomeriggio libero per dedicarvi a quello che vi piace di più.

Spesso vi piace sentirvi indispensabili per altri e questo vi mette sotto pressione: oggi, però, riuscirete finalmente a godere della tranquillità che tanto avete cercato, sapendo che tutto è in ordine e funziona bene.

In amore aspettatevi qualche sorpresa.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo di oggi 27 Novembre Pesci

Continua il periodo positivo per tutti i nati sotto il segno dei Pesci che, in questo ultimo venerdì di Novembre, sperimentano un transito positivo di Venere.

In amore sarete affascinanti, ricercati e vi troverete nella posizione di poter prendere una decisione importante.

Chi è in coppia ed ha sperimentato una discussione od un momento negativo potrà porre rimedio alla sua situazione.

Sul lavoro, inaspettatamente, potrebbero esserci dei problemi: forse un ritardo od un piccolo imprevisto. Comunque non preoccupatevi: nulla di grave.

Amore: 10

10 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Come al solito, ricordatevi di controllare il meteo per oggi 27 Novembre 2020: meglio non rischiare di prendere la pioggia!