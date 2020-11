Quando parte la lotteria degli scontrini e quali sono i passaggi da effettuare per il suo funzionamento? Ecco tutte le informazioni utili.

Al via domani, 1 Dicembre 2020, il processo per poter partecipare alla famosa “lotteria degli scontrini”.

Come funziona questo sistema e cosa bisognerà fare per vincere uno dei premi messi in palio dall’Agenzia delle Entrate?

Scopriamolo insieme!

Lotteria degli scontrini: si parte da domani, ecco tutte le informazioni utili

Partirà da domani, martedì 1 Dicembre, il processo di registrazione per tutti coloro che vorranno partecipare alla “lotteria degli scontrini”.

Questo processo prevede un sistema di ricompense e vincite per tutti coloro che preferiranno il pagamento “elettronico” piuttosto che quello in denaro contante.

Le vincite sono decisamente molto alte: come riporta QuiFinanza si parla di premi da 5.000 a 5 milioni di euro!

La lotteria è stata pensata come uno strumento per aggirare l’evasione fiscale e doveva partire già nel 2019.

La pandemia, con tutte le sue complicazioni, ha fatto slittare l’inaugurazione ma la data d’inizio è ormai certa.

Dal 1 Gennaio 2021, infatti, ogni acquisto fatto con una carta di credito, d’importo pari o superiore ad 1 euro ed effettuato presso un esercente fisico, ci permetterà di partecipare alla lotteria.

Un aiuto importante per tutti coloro che stanno passando un brutto momento a causa del Covid-19!

Le estrazioni, settimanali, mensili ed annuali, faranno riferimento ad un codice utente.

Non bisognerà, quindi, tenersi stretti gli scontrini fisici (sarebbe veramente impossibile!) ma solo registrarsi e comunicare, ad ogni acquisto, il proprio codice.

Ma come si ottiene questo codice e quali sono i passaggi necessari?

La lotteria degli scontrini inizia tra 32 giorni ed è meglio iniziare a capire come funziona la registrazione ufficiale!

Bisognerà, il primo luogo, registrarsi sul sito ufficiale della lotteria degli scontrini.

A partire da domani, infatti, si potrà accedere all’area riservata, inserendo il proprio codice fiscale nella sezione “partecipa ora“, attiva da domani.

Il sistema generà automaticamente un codice, che potrete memorizzare sul telefono.

A questo punto, sarete registrati e potrete partecipare alle estrazioni!

Gli unici requisiti necessari sono quelli della maggiore età e della residenza: bisogna essere cittadini e residenti italiani per poter partecipare!

Ricapitolando, dunque, sarà necessario:

registrarsi sul sito ufficiali tramite codice fiscale

essere cittadini e residenti italiani

ottenere il codice per partecipare alla lotteria

iniziare ad acquistare usando sempre e solo la carta di credito!

Ogni acquisto di valore pari o superiore ad 1 euro vi farà acquisire anche dei crediti o biglietti della lotteria.

Per ogni euro di spesa avrete un biglietto virtuale: 10 scontrini possono farvi ottenere fino a 10.000 biglietti!

Il tetto massimo per ogni acquisto è di 1.000 euro.

Ricordate che si può partecipare alla lotteria dei biglietti solo con acquisti effettuati presso negozi fisici.

Gli acquisti nei siti di e-commerce, infatti, non saranno considerati validi.

A registrare il tutto sarà l’Agenzia delle Entrate, che si occuperà di confrontare ed accorpare codici e scontrini emessi.

La misura, presa per dare una stoccata all’evasione fiscale, promette di essere remunerativa al massimo.

Se fare un tentativo ci costa, al limite, solo un euro perché non provare?

La registrazione sul sito permette agli acquirenti di liberarsi degli scontrini, senza doverli per forza conservare.

Inoltre, registrandovi domani, potrete sempre recuperare il vostro codice qualora, malauguratamente, doveste scordarlo o perderlo.

Si possono ottenere fino a 120 codici!

E voi? Vi registrerete?