Mondiali Qatar 2022, a Zurigo dalle 18 la composizone dei gironi di qualificazione per le squadre euopee. Italia testa di serie

I Mondiali Qatar 2022 per tutte le nazionali europee cominciano oggi. Dalle 18 nella sede FIfa di Zurigo saranno infatti estratti e composti i 10 gironi di qualificazione.

Sono 13 i posti riservati alle squadre europee per i prossimi Mondiali di calcio: 10 per le vincitrici dei dieci gironi di qualificazione. Le altre tre arriveranno dai playoff in programma a marzo 2022 con la formula della gara unica in due turni, semifinale e finale. Parteciperanno le 10 seconde classificate dei gironi più le due migliori vincitrici di Nations League non qualificate.

Ad estrarre gli abbinamenti saramnno l’ex capitano della Roma, Daniele De Rossi, e l’olandese Rafael van der Vaart. L’Italia è testa di serie insieme a Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Portogallo e Spagna. Il resto lo vedremo in diretta dalle 18.

TESTE DI SERIE: Francia, Germania, Belgio, Olanda, Spagna, ITALIA, Croazia, Danimarca, Portogallo, Inghilterra

FASCIA 2: Svizzera, Galles, Polonia, Serbia, Turchia, Slovacchia, Austria, Ucraina, Romania, Svezia

FASCIA 3: Russia, Irlanda, Irlanda del Nord, Ungheria, Repubblica Ceca, Grecia, Norvegia, Islanda, Scozia, Finlandia

FASCIA 4: Bosnia, Macedonia, Bielorussia, Georgia, Slovenia, Montenegro, Albania, Bulgaria, Israele, Lussemburgo

FASCIA 5: Armenia, Estonia, Kosovo, Kazakistan, Cipro, Far Oer, Azerbaijan, Lituania, Lettonia, Andorra

FASCIA 6: San Marino, Gilbilterra, Liechtenstein, Moldavia, Malta

I gironi europei delle Qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022

GIRONE A Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbajian



GIRONE B Spagna, Svezia, Grecia., Georgia, Kosovo



GIRONE C ITALIA, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania



GIRONE D Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia Herzegovina,

GIRONE E Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia,

GIRONE F Danimarca, Austria, Scozia, Israele,



GIRONE G Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro,



GIRONE H Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia,

GIRONE I Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania,

GIRONE J Germania, Romania, Islanda, Macedonia,