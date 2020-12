Diletta Leotta è magica sia sul set che nei camerini. Foto

Diletta Leotta è magica: impegnata sul set della sua nuova avventura, un film al fianco di Alessandro Siani, ancora una volta stupisce tutti

La più amata italiani, anche per distacco. Diletta Leotta da quando ha conquistato questo trono virtuale, ma in fondo anche molto reale, non molla di un centimetro e sa sempre come fare felici i suoi follower. In fondo il successo di DAZN dipende anche dalla sua presenza, in studio come negli stadi, e lei lo sa bene.

Come sa bene che ogni suo gesto, ogni suo passo, ogni sua azione sono analizzati al microscopio per capire le prossime mosse. Molti facevano il tifo per rivederla insieme a Daniele ‘King Toretto’ Scardina ma non è ancora successo, nonostante alcune immagini pubblicate di recente da ‘Chi’.

Della storia ha parlato negli ultimi giorni il pugile milanese a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Quella con Diletta è stata una grande storia, di vero amore. Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri…Però aggiungo: mai dire mai”.

Diletta Leotta sul set di un impegno quasi top secret: il trucco è da grande artista

Nelle ultime ore in una Story su Instagram e con alcune immagini sui social Diletta ha stuzzicato la curiosità di tutti. Nel camerino a prepararsi prima di andare in scena. Giù, ma dove la porterà la ‘Vita da set’ di cui parla?

Un indizio era arrivato qualche settimana fa durante una delle sue ultime scorribande a Roma. Era lì per rivedere Daniele, impegnato come concorrente a ‘Ballando con le Stelle’. ma anche per il suo prossimo impegno lavorativo.

Sarà la partner di Alessandro Siani nel nuovo film dell’attore e regista napoletano previsto in uscita nella primavera o nell’autunno 2021 e le cui riprese sono appena cominciate. Diletta aveva in effetti già avuto una parte in ‘7 ore per farti innamorare‘ di Giampaolo Morelli, con Serena Rossi e Diana Del Bufalo. Ma qui sarebbe un’altra storia e un ruolo più centrale.

Sorride, Diletta sul set, e il sorriso è doppio perché per allietarle la giornata è arrivato un vassoio di sfogliatelle ricce fresche fresche. Un peccato di gola che lei può permettersi alla grande. Tanto con tutte le sedute di palestra che fa, le smaltirà molto in fretta.

Ma già che c’è, la Leotta si diletta in un gioco di magia. Una pallina da ping pong, qualche abile mossa da prestigiatrice e in un secondo la pallina è sospesa, contro la forza di gravita. Come Houdini, come Silvan. O più semplicemente come Diletta, la più amata dagli italiani.