Previsioni meteo 10 dicembre: la pioggia rallenta, ma non va via

E’ un inizio di dicembre all’insegna della pioggia in tutta Italia. Le ultime due giornate sono state davvero pesanti, ma anche quella di domani, giovedì 10 dicembre, sarà all’insegna di un tempo variabile ma caratterizzato ancora da precipitazioni. Piogge sono previsti anche giovedì, soprattutto al mattino: precipitazioni in Emilia Romagna, Toscana, Umbria. Temporali nella zona di Firenze potranno essere intensi e si alterneranno a piovaschi. Diversamente, la mattinata sarà migliore al sud: ad esempio, in Sardegna, Calabria e Campania non dovrebbe piovere nelle prime ore della giornata, ma il tempo peggiorerà nel pomeriggio. A Napoli potrebbero esserci rovesci anche a carattere temporalesco. Pioverà ancora nel Lazio, in Umbria e nel basso Veneto, soprattutto nelle ore notturni.

Meteo 10 dicembre: per rivedere le belle giornate bisogna aspettare la prossima settimana

Unica notizia relativamente positiva è che le temperature tenderanno a salire: si registrerà un lieve aumento in tutte le regioni. In ogni caso bisognerà fare i conti con il maltempo, almeno per altre due perturbazioni in arrivo sull’Italia. Le previsioni, però, dicono che le piogge in arrivo saranno meno intense di quelle degli ultimi giorni. In ogni caso, in appena 10 giorni, le perturbazioni del mese di dicembre stanno già arrivando a quattro. Attenzione nel pomeriggio in Sardegna, quando il maltempo affliggerà la Sardegna per poi spostarsi progressivamente al sud, e in particolare in Sicilia.

E purtroppo anche il fine settimana sarà caratterizzato dal maltempo, a partire da venerdì. di nuovo sarà colpito il sud più che il nord, così come le isole. Ma la domanda che tutti si fanno è: quando tornerà il bel tempo? L’alta pressione dovrebbe posarsi sull’Italia la prossima settimana, a partire dal giorno 14. Da quella data in poi il miglioramento sarà costante e tangibile un po’ in tutte le zone del paese. Di pari passo le temperature tenderanno a salire, rendendo l’aria più mite quasi in tutte le regioni.

