La giovane Jasmine Carrisi, sta affrontando il suo ‘battesimo’ nel piccolo schermo partecipando, come capitano al fianco papà Al Bano, a The Voice Senior. Le sue dichiarazioni riempiono il cuore.

La grande novità del palinsesto Rai è sicuramente The Voice Senior. Il programma condotto da Antonella Clerici ha stupito tutti per l’apprezzamento ricevuto dal pubblico. Nonostante il format sia nuovo, pur ricalcando il classico The Voice, e i competitor agguerritissimi (basta pensare che la scorsa settimana a conteso lo scettro della serata al Grande fratello Vip).

Novità nella novità, tra i capitani di The Voice Senior troviamo il ‘volto nuovo’ Jasmine Carrisi che, con la collaborazione del papà Al Bano, dovrà formare la sua squadra di talenti, rigorosamente over 60. Il team, una volta formato, dovrà affrontare a colpi di musica le squadre rivali capitanate da Clementino, Gigi D’Alessio e da una scatenata Loredana Bertè.

Jasmine Carrisi: “ci punzecchiamo spesso ma c’è intesa”

Molti avevano polemizzato sulla presenza della Carrisi nel programma. L’accusa ufficiale è che non aveva i requisiti per poter sedere a fianco di cantanti famosissimi come Clementino e Gigi D’Alessio tantomeno al fianco della leggenda vivente Loredana Bertè. Tuttavia Jasmine sin da subito è sembrata a suo agio sulla poltrona del capitano e sembra non aver avvertito la pressione del ‘cognome pesante’ (anche se in questo caso il cognome che utilizza è quello della meno famosa mamma Carrisi). I suoi interventi sono stati sempre puntuali, ironici e – musicalmente parlando – pertinenti.

La cosa che invece la preoccupava un po era la convivenza co suo papà Al Bano. I due, come in molte famiglie, hanno gusti musicali molto diversi; Al Bano molto più legato alla musica tradizionale, che esalta le qualità canore, Jasmin amante del Rap, Trap e sperimentazioni. La bellissima Jasmine aveva paura che questi punti di partenza così lontani la potessero mettere in ‘conflitto’ con il padre.

Ma come al solito la Musica rende tutto possibile e dopo la seconda puntata dello show ammette: “Nella vita quotidiana ci pizzichiamo molto, ma tra noi c’è molta intesa. Mi aspettavo maggiori conflitti con papà, perchè abbiamo gusti musicali completamente diversi“. Tutto sommato la convivenza è stata pacifica, per il momento…. non ci resta che stare a guardare.