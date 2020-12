La pasta è ben stesa e lavorata, i condimenti sono pronti ed il forno è acceso ma, purtroppo, non sai cosa usare al posto della carta forno.

Oggi hai deciso di sbalordire il tuo palato con una ricetta meravigliosa: hai comprato gli ingredienti giusti, misurato tutto correttamente e preriscaldato il forno alla temperatura corretta.

Non potresti essere più fiero di te!

Solo al momento di preparare la teglia, però, ti sei reso conto che hai dimenticato un piccolo particolare.

Manca la carta forno!

Ecco i nostri suggerimenti per sostituirla al meglio.

Cosa usare al posto della carta forno: i nostri suggerimenti

Non ti preoccupare, è successo anche ai migliori di noi.

Soprattutto quando decidiamo di sorprendere qualcuno (o, perché no, noi stessi) con un manicaretto di prima categoria, combiniamo sempre qualche pasticcio.

L’errore più comune, comunque, è proprio quello di dimenticarsi non gli ingredienti ma gli elementi di supporto!

La carta forno è il primo strumento che, puntualmente, dimentichiamo di comprare quando siamo al supermercato salvo scoprire, tragicamente tardi, che a casa è finita.

Se questa è la tua situazione (e mentre leggi queste parole il forno si surriscalda ed i tuoi condimenti si ammosciano), non preoccuparti!

Ecco una lista di sostituti per la carta forno che salveranno sicuramente la tua cucina, il tuo palato e la situazione!

un aiuto insospettabile : Se hai comprato la sfoglia al supermercato, nonostante ti abbiamo consigliato qui di non farlo spiegandoti il perché, potresti avere un alleato insospettabile.

La pasta pronta per il forno, infatti, viene venduta già con dei sottili fogli di carta da forno predisposti tra gli strati.

Puoi usare loro, tranquillamente, come sostituti per la carta forno visto che sono, a tutti gli effetti, perfetti da infornare!

Non c’è che dire, anche se il capitalismo e l’industrializzazione sono terribili hanno un pregio: ci conoscono bene!

Controlla se hai a disposizione qualche foglio di carta forno gentilmente fornito dalle tue sfoglie pronte e dedicati alla ricetta senza ulteriori preoccupazioni .

Tutto risolto!

Nel caso di dolce, un altro suggerimento prevede di usare burro e farina come sostituti per la carta forno.

Assicuratevi di spargere uniformemente il burro e la farina per tutta la superficie della teglia che state usando.

Il trucco è quello di riscaldare, brevemente, la teglia infilandola in forno per qualche secondo. Dopo averla tirata fuori, ponete un poco di burro sul fondo e spennellatelo in ogni punto (non scordate neanche un angolo!).

Con due, tre cucchiai di farina sparsi uniformemente sulla teglia avrete un sostituto perfetto per la vostra carta da forno e potrete procedere senza problemi.

Il burro spray può essere un valido sostituto ed aiutarvi a cucinare in forno senza la carta da forno.

Non disprezzatelo!

Una buona spennellata di olio d’oliva sul fondo della teglia vi permetterà di infornare senza paure o pensieri.

Agirà come un vero e proprio foglio di carta da forno ed è perfetto per le preparazioni salate.

L’unica raccomandazione è quella di non abbondare; se ne mettete troppo, infatti, potrebbe cuocere la pietanza da sotto e creare un vero e proprio disastro.

Insomma, anche se siete sprovvisti di carta da forno, al suo posto potete usare tanti validi sostituti.

Un ultimo consiglio, ma speriamo non ci sia bisogno di dirvelo, è quello di controllare se per caso, in casa, avete qualche stampo di silicone.

Questo tipo di “teglie” sono fatte appositamente per andare in forno (ovviamente controllate sempre prima) e non hanno bisogno di carta da forno!

Bene, ora che vi abbiamo dato tutte le soluzioni potete tornare tranquillamente a cucinare; la prossima volta, però, quando andate a fare la spesa ricordatevi di portare con voi una lista di cose da comprare!