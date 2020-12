Valeria Rossi che fine ha fatto? Ecco cosa fa la cantante di 3 parole

Valeria Rossi è diventata famosa grazie alla sua canzone “3 parole”, ma che fine ha fatto oggi dopo il successo?

Valeria Rossi è stata una delle cantanti più famose dei primi anni 2000. Il successo è arrivato grazie al rilascio del suo primo singolo, 3 parole, che nel giro di poche settimane è diventata una vera e propria hit. Tutti, ameno una volta nella vita, ci siamo ritrovati a cantare il ritornello di questa canzone, (Dammi 3 parole: sole, cuore e amore) che ancora oggi riscuote un certo successo. Anche se la sua interprete ha fatto da un po’ perdere le sue tracce.

Valeria, infatti, dopo il successo con questo singolo ha pubblicato il suo primo album, che purtroppo non è riuscito ad ottenere lo stesso successo del brano e lo stesso meccanismo si è ripetuto anche per il secondo album. Tanto da spingere la cantante a prendersi una pausa dalla musica per dedicarsi alla sua famiglia, mettendo da parte per un po’ di tempo la carriera.

Ancora oggi, però, molti si chiedono ma che fine ha fatto Valeria Rossi?

Valeria Rossi oggi: ecco che cosa fa la cantante di successo degli anni 2000

Valeria Rossi, dopo numerosi anni in cui è stata lontana dalle scene musicali, ha provato a riprendere in mano le redini della sua carriera, partecipando all’ultima edizione di Ora o mai più, il programma condotto da Amadeus che si occupa di dare una seconda possibilità alle stelle dalla musica che sono tramontate.

Valeria ha partecipato al programma sotto l’ala protettiva di Orietta Berti, pubblicando, subito dopo quest’esperienza, il suo nuovo singolo, La gente non parla, che purtroppo non è riuscito ad ottenere il consenso sperato. Durante il corso dell’estate però, insieme alle Las Ketchup, il trio di sorelle spagnole che ci fece ballare con la magica Asereje, ha realizzato una canzone per lo spot di una nota marca di biscotti.

L’iniziativa ha spiazzato e incuriosito i fan del bel paese, che hanno subito voluto ascoltare il brano realizzato dalle icone delle hit estive degli anni 2000, ma l’antico successo sembra essere purtroppo un lontano ricordo, ma nonostante tutto a lei va bene così perché oltre alla carriera, c’è una bellissima famiglia che è riuscita a costruire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valeria Rossi (@valeriarossiofficial)

Valeria Rossi oggi sembrerebbe non aver rinunciato alla musica, ma deve ancora, forse, trovare il giusto pezzo per farsi strada nel difficile mondo delle classifiche nostrane.