Questo test facile e veloce ti serve a capire alcune cose che prima nemmeno immaginavi potessi capire solamente indicando un disegno.

Questo test psicologico potrà farti trovare quel qualcosa che è importante per te sia adesso nella tua vita che anche probabilmente potrebbe esserlo anche in futuro se reiterato nel tempo.

il modo in cui ti è possibile capire tutto quanto è abbastanza semplice, infatti ti basterà scegliere una di queste tre case che verranno riportate nella foto in basso. A seconda della tua decisione potrai comprendere quel qualcosa in più.

Questo test potrebbe mostrare aspetti particolari della tua personalità e perché no magari darti un colpo che possa muovere quel qualcosa di te che potrebbe dare una svolta alla tua monotonia.

Test delle tre case: scegli la casa e comprendi qualcosa di te che prima non ti aspettavi

1. Se la tua scelta è stata la casa gialla con il grano:

Si tratta di una scelta che ha nella sua profondità un motivo rilevante e che può davvero lasciarti incredulo. Se scegli questa casa significa appunto che tu vuoi percorrere il percorso con cui arriverai al grano, vale a dire al simbolo del guadagno. Stando a sulla base dell’interpretazione di questa opzione ambisci a degli investimenti finanziari per arrivare al traguardo che sei intenzionato a raggiungere.

2. Invece se hai scelto la casa viola con alcuni uccelli:

Se avete scelto la strada che invece ti porterà a raggiungere la casa su cui gira uno stormo di uccelli, in questo caso il risultato è un po’ diverso in quanto stiamo parlando di un’immagine che sta a significare la socialità. La scelta di questa casa ti indica che hai bisogno di fare dialogo, di avere una conversazione importante oppure di parlare di una questione rilevante, pur essendo magari complicata.

3. Infine se hai scelto la casa verde con un albero verde:

Nel caso in cui invece abbiate scelto questa casetta con un alberello verde non particolarmente rigoglioso e florido, dovrai aspettarti una importante trasformazione in positivo poiché vicino all’abitazione è presente un simbolo di crescita e di cambiamento.