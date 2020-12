Follettina Creation che fine ha fatto? Ecco che cosa fa oggi

Che fine ha fatto Follettina Creation, la youtuber più famosa del popolo della rete? Eccola oggi, con un nuovo look.

Follettina Creation è stata una dei personaggi trash degli ultimi mesi che grazi ai suoi video su Youtube è riuscita a raggiungere in poco tempo una certa notorietà, tanto da finire come ospite in numerosi programmi televisivi.

Ha preso parte ai salotti televisivi di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, ma anche ad Avanti un altro con Paolo Bonolis, diventando quasi un volto anche a livello televisivo oltre che nel mondo della rete. Nonostante la grossa popolarità, Follettina ha scelto di dare un taglio netto con il mondo dello showbiz, vendendo il suo canale Youtube perché interessata ad avere una vita più tranquilla, molto meno esposta alla luce dei riflettori sperando da tutti i suoi fan. Tant’è che ancora oggi in molti si chiedono: ma che fine ha fatto Follettina Creations?

Follettina Creation oggi: ecco cosa fa il personaggio più famoso di Youtube

Follettina Creation, dopo aver annunciato il suo ritiro dalle scene, è tornata, guarda caso, di nuovo sul mondo del web. Questa volta ha scelto di concentrarsi soltanto su Youtube, rivelando di essere tornata soltanto per l’amore dei suoi fan che in questi mesi non hanno mai smesso di cercarla e anche quando la incontravano per strada non potevano fare a meno di chiederle quando sarebbe tornata.

Per questo motivo lei ha scelto di accontentarli, ma facendo alcune precisazioni: la parola d’ordine del suo nuovo progetto è niente trash. Il suo nuovo canale è dedicato al mondo dei bambini, alle creazioni in resina e alle ricette, affermando che vuole tenere tutto questo come un hobby e non come un lavoro, visto che prima aveva dei ritmi davvero serrati e che non vuole assolutamente ripetere tutto quanto.

Peccato che nonostante non voglia il trash, quest’estate si sia divertita e non poco ad imitare la famosa signora di Buongiorno da Mondello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Follettina Creation Page💵💸 (@follettina_money)

Follettina Creation oggi è tornata a fare video in rete, anche se il successo di prima ora sembra essere soltanto un antico ricordo e niente di più.