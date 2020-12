By

Come ogni fine anno arrivano nuovi sconti nel Playstation store. Tantissimi giochi a meno di 10 euro disponibili fino a gennaio

Avete ricevuto una carta regalo per il vostro Playstation Store a Natale? Oppure siete i classici giocatori che aspettano il momento giusto per acquistare i giochi più interessanti a prezzo scontato? Allora non potete perdervi gli sconti disponibili ora sul negozio virtuale della consolle Sony.

A partire dal 22 dicembre e fino al 20 gennaio 2021, infatti, basterà accedere allo store di Playstation per poter acquistare dei titoli molto interessanti ad un prezzo davvero eccezionale.

Si tratta davvero di affari imperdibili, con una selezione davvero vasta di giochi sia per Ps4 che per Ps5. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono i migliori videogame disponibili in questo periodo di fine 2020-inizio 2021.

Playstation Store, i migliori titoli a prezzo scontato

Per chi adora i giochi open world a carattere fantasy, allora non potete perdere il super premiato videogame di CD Project “The Witcher 3-Wild Hunt”, disponibile a soli 8.99 euro. Si tratta di un gioco davvero coinvolgente in cui prenderete il controllo del famosissimo Witcher Geralt di Rivia, interpretato su Netflix da Henry Cavill.

Se vi piacciono i giochi di guerra o fps, nello store troverete titoli come Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition, disponibile a 8,99 euro per PS4 e PS5, Fallout 4 a 5,99 euro, PUBG a 9,89 euro e Doom a 5,99 euro.

Ci sono anche classici come The Sims 4 al prezzo di 9,99 euro e Tekken 7 disponibile a 9,99 euro.

Terminiamo la nostra carrellata con un’immancabile delle corse automobilistiche: parliamo del simulatore Assetto Corsa, venduto al super prezzo di 7,49 euro.

Pensate, potreste avere tutti questi giochi spendendo meno di 69.99 euro, che normalmente è il prezzo pieno per la versione standard di un gioco PS4 appena uscito. Allora che state aspettando? Se vi interessa uno o più giochi di questa lista è il momento giusto per acquistarli.