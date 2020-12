Vetri perfetti in due mosse? Il segreto è in una polvere

Vetri perfetti in due mosse? Può sembrare strano ma il segreto è in una polvere che tutti possiamo avere in casa



In mezzo ai tanti lavori da fare almeno una volta alla settimana in casa, la pulizia dei vetri nelle finestre e nei mobili è quella che terrorizza di più. Non per l’esercizio in sé, quello tutto sommato è facile e s’impara anche in fretta. Ma avete mai avuto la sensazione che per quanto facciate, i vetri hanno sempre aloni, non sembrano mai puliti? Può succedere, ma noi abbiamo anche il trucco per risolvere.

Il rimedio per avere vetri senza aloni, perfetti come se fossero nuovi, ha un nome anche se è un prodotto al quale forse non avreste mai pensato: stiamo parlando del borotalco. Strano ma vero, il talco può diventare l’alleato più prezioso in casa per tutte quelle superfici che normalmente ci fanno dannare l’anima.

Ovviamente non deve essere utilizzato da solo, ma come componente di una mistura molto semplice che poi passeremo su tutte le superfici da far diventare brillanti. Così con una spesa veramente relativa avrete un risultato perfetto senza dover per forza comprare prodotti che non vi aiutano.

Vetri perfetti in due mosse, come preparare la soluzione a base di borotalco

Come preparare quindi la miscela ideale per i nostri vetri? Bastano una normale bacinella, 700 ml di acqua tiepida presa dal rubinetto e due cucchiai di borotalco, quello che usiamo normalmente per il nostro corpo (non serve quello mentolato, basta la versione normale). Iniziate a mescolare per la sciogliere eventuali grumi e quando questa miscela sarà omogenea, potete utilizzarla almeno in due modi diversi.

Prendete un panno morbido in microfibra, imbevuto e poi strizzato, e passatelo sul vetro da pulire. In alternativa potete versare la miscela nel classico spruzzino da detersivi. Fatto questo, date una spruzzata o due sulla superficie da igienizzare e passare sopra un panno morbido, meglio se di cotone.

Una soluzione semplice, fatta con quello che abbiamo normalmente in casa ma probabilmente non ci avevamo mai pensato. Appena lo proverete una volta, non ne potrete più fare a meno perché tutte le vetrate, da quelle delle finestra a quelle dei mobili e dei tavolini, torneranno ad avere una nuova vita. Tutto ovviamente senza grossi sforzi da parte vostra, perché sappiamo bene che le pulizie non sono la nostra attività preferita.