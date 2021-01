E’ oggi il compleanno della donna più anziana del mondo. Compie ben 118 anni ed ha tutta l’intenzione di arrivare almeno ai 120!

E’ del Giappone la donna più anziana del mondo, anno di nascita 2 Gennaio 1903. Una donna che ha visto in pieno entrambe le guerre mondiali susseguirsi in due fasi distinte della sua vita.

Nel primo caso era appena una bambina che si apprestava ad essere una giovane ragazza durante lo scoppio della prima guerra mondiale che cambiò completamente l’assetto mondiale. Una donna a tutti gli effetti durante lo scoppio invece della seconda delle guerre mondiali.

Una donna che ha visto generazioni e generazioni di uomini e donne e che al compimento dei suoi 118 anni di buona salute ha svelato il segreto della sua longevità. Scopriamolo assieme!

Il segreto della longevità della donna che oggi compie 118 anni di buona salute

La donna si chiama Tanaka ed era già stata riconosciuta nel marzo 2019 dal Guinness dei primati come la donna più vecchia del pianeta all’età di 116 anni. Invece lo scorso settembre 2020 aveva stabilito un suo personalissimo nuovo record giapponese di sempre a 117 anni e 261 giorni.

L’allegra nonnina, che ora vive in una casa di cura di Fukuoka, nel Giappone centro-occidentale, ha celebrato il proprio compleanno ringraziando il personale della struttura e tutte le persone con qui condivide le attività giornaliere che tanto ama.

Secondo infatti quanto riferisce il centro di cura, la signora Tanaka svolge quotidianamente ginnastica, è poi ancora in grado di eseguire calcoli, e si appassiona al gioco da tavolo giapponese Reversi, simile alla dama italiana.

Di norma la simpatica nonna Tanaka ha un buon appetito e molto spesso mangia anche della cioccolata. Non solo, secondo quanto riferisce il personale della struttura di tanto in tanto si concede una Coca-Cola. Già questo indica un po’ le abitutidini della signora più anziana del mondo.

Alla domanda su quale fosse il segreto della longevità la signora Kanaka non ha esitato a rispondere ed ha detto che il segreto è “mangiare cibo buono e gustoso e non smettere mai di studiare“. La donna non si è mai privata di nulla senza però mai eccedere e naturalmente anche alla sua età non rifiuta mai di fare attività fisica.

Il suo obiettivo da raggiungere, racconta la signora ultracentenaria Tanaka, è quello di arrivare alla veneranda età di almeno 120 anni e stabilire quindi un suo nuovo record mondiale.

