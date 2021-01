Il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile anche oggi certifica tutti i casi di contagio da Covid in Italia

Come ogni giorno, puntuale arriva l’appuntamento di InstaNews con i dati ufficiali della pandemia di Coronavirus in Italia.

Attorno alle 17 la Protezione Civile rilascia i dati del bollettino legato ai numeri dei casi Covid-19. Ieri sono stati registrati 522 morti ma per il bollettino completo del 14 gennaio 2021 potete consultare qui.

Tutti i dati del contagio di oggi, 15 gennaio 2021

Da domenica 17 gennaio Italia cambia ancora e torna anche la zona rossa. Sta per arrivare infatti la firma del ministro Speranza sull’ordinanza che colorerà diversamente il territorio nazionale.

In particolare zona rossa per la Lombardia e con lei anche la Sicilia e la Provincia autonoma di Bolzano. In zona arancione ci saranno invece altre nove regioni, sempre dal 17. Sono il Lazio, per la prima volta fuori dalla zona gialla, e poi Piemonte, Puglia, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Valle D’Aosta, Abruzzo e Marche.

Rmarranno in zona arancione invece Emilia-Romagna, Calabria e Veneto. Rimarranno invece in zona gialla Toscana, Basilicata, Campania, Sardegna, Molise e la Provincia Autonoma di Trento.

Tutto deriva dal nuovo report di monitoraggio di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia da Covid. L’indice Rt è aumentato salendo a 1.09 ed è anche superiore alla soglia di 1 in ben 9 regioni. Inoltre in 12 tra regioni e Province autonome il tasso di occupazione in terapia intensiva e aree mediche supera la soglia critica.