Chi è Mattia Garufi il bellissimo ragazzo che approda a la Pupa ed il Secchione e viceversa pronto a stupire il pubblico del piccolo schermo.

Scenderà stasera dal “beauty shuttle” del programma di intrattenimento di successo e che tanto sta facendo discutere in questo periodo. Il ragazzo è pronto a stupire tutti con le sue doti e non solo per il suo bellissimo aspetto fisico. Mattia Garufi è tra i pupi della nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa, il programma condotto da Andrea Pucci e Francesca Cipriani che tutti attendono. Pronti a vederlo al fianco di una delle secchione? Innanzitutto però è necessario sapere chi è Mattia Garufi. Quanti anni ha il giovane bellissimo ragazzo? Qual è il suo lavoro? Lo abbiamo visto altre volte nel piccolo schermo? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Mattia Garufi pronto a mostrare tutto di sé a “la pupa ed il secchione e viceversa”

Nome : Mattia Garufi

: Mattia Garufi Età: 24 anni

24 anni Segno Zodiacale: Toro

Toro Data di nascita: 15 maggio 1996

15 maggio 1996 Luogo di nascita: Milano

Milano Altezza: 180 cm

180 cm Peso: non ancora disponibile

non ancora disponibile Tatuaggi: uno sul braccio destro

uno sul braccio destro Follower su Instagram: 43.8mila

43.8mila Curiosità: Ha un fratello ed è un appassionato di sport, in particolare di Arti Marziali Miste ed anche la Boxe. Nel 2020 ha partecipato al programma di MTV Ex On The Beach, insieme all’ex fidanzata Letizia. Attualmente lavora anche in una pasticceria di Milano.

Un fisico scolpito, un sorriso radioso e bellissimi muscoli in mostra, Mattia Garufi punterà subito a stupire le pupe, le secchione, i conduttori Andrea Pucci e Francesca Cipriani, ma anche il popolo del piccolo schermo de “La pupa e il secchione e Viceversa” per l’edizione 2021. Mattia Garufi ha raccontato di avere un rapporto meraviglioso con il suo papà che anzi considera come il suo migliore amico. Uno splendido rapporto dimostrato più volte anche sui suoi social.

E’ un accanito estimatore ed amatore delle donne, dotato di forte charme e successo col sesso opposto viste le sue capacità di dare attenzione, almeno da quanto si apprende su di lui. Dopo essersi fatto conoscere partecipando a Ex On The Beach si è fatto ben conoscere dal pubblico virtuale e del piccolo schermo. Ora ha deciso di partecipare a “La pupa e il secchione e Viceversa” per conoscere anche il mondo delle secchione ed aprire le proprie vedute. Pronti a vederne di tutti i colori con il bellissimo “pupo”?