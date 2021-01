Chi è Alberto Bartozzi, concorrente de “La pupa, il secchione e viceversa 2021”, un “secchione” decisamente a suo agio con i social!

Scopriamo insieme tutte le informazioni su Alberto il nuovo concorrente de “La pupa, il secchione e viceversa – 2021“. Il reality, che torna da stasera, giovedì 21 Gennaio 2021, in onda su Italia1, prevede una stagione veramente ricca di colpi di scena.

Alberto è, certamente, un personaggio particolare: su Instagram sostiene di essere un giornalista ed un “appassionato di logica“. Di certo si tratta di una passione non indifferente: 13.000 follower seguono il suo profilo! Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Alberto Bartozzi, la sua scheda personale:

Nome: Alberto Bartozzi

Data di nascita: 24 Settembre 1991

Età: 29 Anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: giornalista ed influencer

Luogo di nascita: Senigallia (Ancona)

Altezza: 1.70 cm

Peso: non specificato

Tatuaggi: non visibili

Profilo Instagram ufficiale: @logica_test

Curiosità: appassionato di logica, ha superato il difficilissimo test di medicina per poi decidere di non iscriversi alla facoltà

“Da sempre appassionato di comunicazione mi sono avvicinato a questo mondo prima come giornalista e poi nell’ambito del marketing e delle pubbliche relazioni. Non mi sono mai preso troppo sul serio e non vedo perché dovrei iniziare a farlo proprio ora.

Curioso e sempre pronto a nuove esperienze anche fuori dalla mia, bellissima, regione. Convinto “costruttore di fortuna” o per dirla con le parole del golfista Arnold Palmer: ‘Più mi alleno, più mi sento fortunato!’”

Con queste parole Alberto si descrive da solo sul suo profilo di LinkedIn, permettendoci di conoscerlo ancor prima che inizi il reality show “La pupa, il secchione e viceversa 2021”.

Alberto, infatti, è decisamente un concorrente “controcorrente“.

Appassionato di logica, tanto da avere una pagina Instagram che conta più di 13.000 follower, Alberto ha sostenuto nel 2015 il temutissimo test per entrare nella facoltà di Medicina. Dopo aver superato questo difficilissimo gradino, però, Alberto ha anche deciso di non iscriversi alla facoltà. Insomma, non ha una laurea per scelta! Una scelta dettata da una precisa voglia di affrontare in maniera differente lo studio e l’apprendimento.

In contrasto con il sistema scolastico ed universitario italiano, fatto di nozioni apprese meccanicamente e nessun aiuto per gli studenti, Alberto ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Adesso, nonostante faccia anche il giornalista ed il blogger, dal 2015 si è inventato un corso di logica. Gira l’Italia aiutando gli studenti con il suo metodo, improntato, per l’appunto, sulla conoscenza della logica tramite un corso “vivo”.

Insomma, il suo è un “sistema di apprendimento a colori”; di certo, i suoi studenti non vedranno l’ora di vederlo sotto l’occhio delle telecamere!

Parliamo di un uomo che si è davvero “fatto da solo”, costruendo un suo metodo e cercando di andare contro le regole pre-impostate dello studio. Simpatico e irriverente, Alberto è di certo una figura che spicca tra i partecipanti “classici” di ogni reality show. Vedremo se, durante la trasmissione, riuscirà a conquistarsi le simpatie degli italiani!