E’ appena tornato sul piccolo schermo come uno dei pupi della nuova edizione de ‘La pupa e il secchione e Viceversa’. Chi è davvero l’ex corteggiatore di Uomini e donne, Matteo Diamante?

Matteo Diamante è uno dei tre pupi della nuova edizione de ‘La pupa e il secchione e viceversa’ condotta da Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Pronto a dare visibilità al suo splendido fisico e le sue doti.

Matteo affronta la propria avventura insieme ad una secchiona che gli sarà affiancata all’inizio della trasmissione, ma chi è davvero Matteo Diamante ancora non lo abbiamo del tutto scoperto ed aspettiamo l’inizio della trasmissione.

Quello che si sa fino ad ora di lui è che non è alla sua prima esperienza televisiva. Quanti anni ha? E’ stato fidanzato? Qual è il suo lavoro? Lo abbiamo visto qualche altra volta nel piccolo schermo? Scopriamolo!

Matteo Diamante: età, altezza e carriera dell’ex di ‘Uomini e Donne’

Matteo Diamante è di origini genovesi ed a breve compirà 32 anni. Prima di partecipare a “La pupa e il secchione e Viceversa” nell’edizione 2021 ha partecipato al reality “Ex on the beach 2020” rivelando di essere un grande latin lover ed aver frequentato più di 300 donne.

Nome : Matteo Diamante

: Matteo Diamante Età: 31 anni

31 anni Segno Zodiacale: Ariete

Ariete Data di nascita: 19 aprile 1989

19 aprile 1989 Luogo di nascita: Genova

Genova Altezza: non ancora disponibile

non ancora disponibile Peso: non ancora disponibile

non ancora disponibile Professione : lavora come organizzatore di eventi, vocalist e speaker radiofonico

: lavora come organizzatore di eventi, vocalist e speaker radiofonico Tatuaggi: sparsi su varie parti del corpo, è facilmente notabile una scritta sul pettorale destro ed alcuni distribuiti sulle braccia.

Non solo, il bel pupo Matteo ha partecipato anche a “Take me out” e vanta anche una partecipazione a “Uomini e Donne” di Maria de Filippi come corteggiatore della bella Sabrina Ghio. Matteo il “Diamantone” su Instagram è seguito da 237mila followers a cui regala spesso foto del suo fisico scolpito.

Gli addominali e pettorali in vista sono all’ordine del giorno per il bel pupo pronto ad approdare nel programma di Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Si dichiara pronto a partecipare al nuovo programma volenteroso di voler conoscere le sfumature della cultura e dello studio, soprattutto se a farlo sarà una delle “secchione” del programma.