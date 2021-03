Miryea Stabile è stata scelta per l’Isola dei Famosi che torna in prima serata su Canale 5. Scopriamo qualcosa in più della ragazza bresciana

In mezzi ai naufraghi dell’Isola, dei Famosi 2021 all’ultimo è salita anche lei, Miryea Stabile. Una vera escalation per la modella lombarda che si è fatta conoscere dal grande pubblico come protagonista e soprattutto vincitrice de La Pupa e il Secchione nell’ultima edizione insieme a Luca Marini. Andiamola a scoprire meglio.

Miryea Stabile, la scheda personale

Nome: Miryea Stabile

Età: 23 anni

Data di nascita: 16 settembre 1997

Segno Zodiacale: Vergine

Luogo di nascita: Brescia

Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: Nessuno visibile

Profilo Instagram Ufficiale: @miryeastabile

Miryea Stabile ha 23 anni, è originaria di Brescia ed è facilmente riconoscibile per la sua lunga chioma bionda oltre che per le sue generose forme. In tutte le immagini postate su Facebook appare solare e sorridente, come dice di essere in realtà nella vita di tutti i giorni. E ce lo potrà dimostrare nella nuova edizione de La pupa e il secchione e Viceversa perché è stata scelta come pupa.

Vive a lavora a Milano, ama molto lo sport e la buona forma fisica. Non a caso è fit influencer e ha lavorato molto nell’ambito sportivo anche come ambassador di Milano_Fit., Ma la bella Miryea è anche fashion blogger, hostess e modella.

Ha un profilo Instagram privato, schizzato in un mese da 40mila a 133 mila followers, e curiosando sul suo profilo Facebook abbiamo scoperto che al momento è anche single. Ama molto il colore rosa e vestirsi con le paillettes, ma vedremo cosa porterà con sé sull’isola.

Miryea Stabile, in passato altri programmi in tv non solo sulle reti Mediaset

Miryea è stata una delle cinque pupe dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione e viceversa, ma questa non è la sua prima esperienza in tv. Nel 2019 infatti ha partecipato a Ciao Darwin – Terre desolate, seguitissimo programma condotto da Paolo Bonolis. Nel recente passato per lei anche altri show come Furore e Guess my Age, ma anche Take me out e Detto Fatto.