Gilles Rocca all’Isola dei Famosi: attore, regista e ha vinto un talent famoso

Gilles Rocca all’Isola dei Famosi: attore, regista e di recente ha vinto un talent famoso mettendo in mostra anche le sue doti come ballerino



Non sappiamo ancora come andrà a finire l’avventura dei nuovi naufraghi all’Isola dei Famosi 2021. Ma sappiamo per certo che Gilles Rocca è destinato a diventare uno dei più apprezzati dal pubblico femminile, per il suo fisico atletico e perché ha già messo in mostra le sue doti. Solo pochi mesi fa infatti ha trionfato nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1.

Nome: Gilles Rocca

Data di nascita: 12 gennaio 1983

Luogo di nascita: Roma

Età: 38 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: attore e regista

Altezza: 180 cm

Peso: 80 kg

Oggi lo conosciamo come attore e regista, ma Gilles Rocca in realtà poteva diventare uno sportivo famoso. Ha cominciato a giocare nelle Giovanili della Lazio anche se non ha sfondato. Poi è stato uno dei concorrenti di ‘Campioni – Il sogno‘, il reality Mediaset sul calcio. Nel 2005-2006 indossato la maglia del Cervia senza troppo successo, come compagno tra gli altri di Sossio Aruta e Giorgio Alfieri. Poi successivamente si è ritirato per un infortunio ma è stato comunque un modo per farsi notare da un mondo che non era ancora il suo.

In tv è arrivato con la fiction ‘Carabinieri’ e poi anche in ‘Distretto di Polizia 6‘. Da lì è stato un susseguirsi di impegni sempre in serie tv di successo come ‘Ris – Delitti Imperfetti’ e ‘I Cesaroni‘, fino ma anche ‘Don Matteo’, ‘Sangue Caldo’ e ‘Le tre rose di Eva’.

Gilles Rocca, una carriera divisa tra televisione e cinema ma non solo

Accanto agli impegni in tv, Gilles Rocca ha alternato gli impegni al cinema. Un debutto diretto da Marco Risi ma poi anche in ‘Natale a Londra’ cinque anni fa e successivamente in ‘Come si fa a vivere così’. Il passo successivo è stato quello di diventare anche regista, soprattutto di cortometraggi e docufilm che gli hanno portato premi e notirietà.

Ma in realtà lavora da sempre nel mondo dello spettacolo. La ditta di famiglia infatti si occupa di produzioni musicali ed è legata anche al Festival di Sanremo. E con la musica nel cuore, ha partecipato e vinto l’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle‘ su Rai 1 in coppia con Lucrezia Lando. Coppia, come quella che Gilles Rocca fa da moltissimi anni con l’attrice Miriam Galanti.