Scopriamo insieme chi è Akash Kumar, il modello che ha discusso con Selvaggia Lucarelli e che sarà all’Isola dei Famosi (forse).

Che faccia il modello, ormai, ci sembra scontato dirlo.

Con un profilo Instagram da più di centomila follower su Instagram che sembra più un lookbook di Vogue, Akash fa mostra, giustamente, della sua abilità nel suo lavoro!

Ma, attenzione, Akash non è solo questo: anche se ha partecipato già a numerosi programmi TV ed è un concorrente confermato dell’Isola dei Famosi, il ragazzo dagli occhi di ghiaccio potrebbe ancora riservarci qualche sorpresa.

Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Akash Kumar chi è: età, altezza, carriera, profilo Instagram e fidanzata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iblameakash (@iamakashkumar91)

N ome: Akash Kumar

Akash Kumar Pseudonimo : Pablo Andreis Romero

: Pablo Andreis Romero Segno zodiacale: Scorpione

Scorpione Età: 29 anni

29 anni Data di nascita: 16 Novembre 1991

16 Novembre 1991 Luogo di nascita: Nuova Delhi

Nuova Delhi Professione : modello

: modello Altezza: 190 cm

190 cm Peso: 78 Kg

78 Kg Tatuaggi: –

– Profilo instagram: @iamakashkumar91

Akash Kumar è un modello di nazionalità indiano-brasiliana, cresciuto in Italia, che ha raggiunto la fama nel 2018, partecipando all’edizione di Ballando con le stelle sotto la direzione di Milly Carlucci.

Nato nel 1991 a Nuova Delhi, in India, Akash è figlio di un papà di nazionalità indiana imprenditore di pelletteria e di una mamma di nazionalità brasiliana, modella di professione.

I due si sono conosciuti a Milano, dove si trovavano entrambi per motivi di lavoro ma hanno vissuto a Nuova Delhi dove è poi nato Akash.

Dopo il divorzio dei genitori, Akash e la mamma si sono trasferiti a Verona dove Akash ha completato le scuole ed è cresciuto.

Riguardo la sua nazionalità, Akash ha dichiarato:

“Mi sento indiano, oltre che italiano, e sono seguace dell’Induismo, la religione più diffusa in India. Nella mia vita, però, l’India è la radice; l’albero è l’Italia“.

Grazie alla mamma e fin da giovanissimo, poi, Akash ha iniziato a fare il modello per marchi veramente importanti; pensate che le sue prime sfilate sono avvenute a soli sei anni!

Adesso che è un modello affermato, Akash ha deciso di ampliare i suoi orizzonti: studia recitazione, ha già partecipato a diversi programmi televisivi e sarà uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi!

Al momento sembra che nella sua vita non ci sia una compagna fissa: in un’intervista rilasciata a Storie Italiane, Akash avrebbe raccontato di essersi separato dalla fidanzata poco prima del lockdown nazionale dell’anno scorso.

La rottura non dev’essere stata facile visto che lo stesso Akash ha dichiarato di aver sofferto di attacchi di panico e di depressione, legata anche al particolare momento storico.

Per lui, adesso, partecipare all’Isola dei Famosi dovrebbe essere un modo per riscattarsi ed affrontare le sue paure: ma andrà davvero sull’isola?

Akash Kumar all’Isola dei Famosi: “Pagherò la penale”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

L’atteso programma che vedrà i naufraghi affrontare dure prove su una spiaggia da sogno inizierà stasera, lunedì 15 Marzo 2021, ma promette di regalare già grandi colpi di scena.

Akash, infatti, avrebbe dichiarato in diretta dal suo profilo Instagram, che intende ritirarsi dalla competizione ancor prima che inizi!

La dichiarazione risale all’1 Marzo quando Akash avrebbe commentato la clip di presentazione realizzata dal team de L’Isola dei famosi 2021.

Il modello avrebbe richiesto specificatamente di non essere presentato solo ed esclusivamente per la sua bellezza fisica ma a quanto pare le sue richieste non sono state ascoltate.

“Io non vado neanche, pago la penale e torno. Tu non mi conosci. Sono nato sì carino, ma anche intelligente eh. Nella clip ho detto mettete metà cose vostre e metà cose mie altrimenti chiamo l’avvocato e pago la penale, zio can. Tutta la clip è su me che faccio il modello, parliamo anche di altro?”

Al momento, però, Akash sembra essere ancora pienamente confermato come concorrente dell’Isola e, quindi, non sappiamo cosa succederà nel corso della prima puntata.

Che il famoso modello (ma non solo) nuoti fino alla spiaggia per dichiarare che rinuncia alla competizione? Che usi la sua fama per chiarire che le valutazioni estetiche non sono tutto nella vita?

Akash ha comunque già dichiarato cosa farà con i soldi del montepremi se dovesse vincere l’Isola dei Famosi 2021: vorrebbe donarli a sostentamento della Comunità Papa Giovanni XIII di Don Oreste Benzi a Rimini.

Di certo la competizione non sarà semplice: tra gli altri, Akash deve gareggiare anche contro Drusilla Gucci, Valentina Persia, Angela Melillo e Simone Paciello.

La polemica sugli occhi azzurri di Akash e quella con Selvaggia Lucarelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iblameakash (@iamakashkumar91)

Akash Kumar è, come quasi tutti i modelli, un ragazzo di un’avvenenza veramente particolare!

Tra i suoi tratti più “famosi” ci sono sicuramente gli occhi azzurro ghiaccio che spiccano tra i suoi riccioli neri: purtroppo, però, qualcuno è convinto che non siano veri!

Spesso e volentieri, infatti, il giovane modello è stato accusato di usare lenti a contatto o di esaltare il colore con Photoshop: le accuse si reiterano ogni volta che Akash posta una foto.

Chissà se la sua partecipazione all’Isola dei Famosi potrà porre fine a queste insinuazioni?

La polemica sugli occhi di Akash Kumar, però, non è l’unica che il modello ha dovuto affrontare nel corso della sua vita.

Akash, infatti, ha dovuto rispondere anche ad alcune critiche che gli sono state mosse proprio da Selvaggia Lucarelli.

L’opinionista televisiva, infatti, non è di certo nuova alle discussioni (come quando difese Wanda Nara dalle “battute” di Luciana Littizzetto oppure come quando finì nel mirino di Twitter per le sue dichiarazioni sulle persone nei supermercati).

La Lucarelli, comunque, avrebbe attaccato Akash per via dello pseudonimo con il quale il giovane modello si sarebbe presentato ad altri due reality: Temptation Island e Ciao Darwin.

La giudice di Ballando con le stelle avrebbe consigliato al modello di “crearsi una personalità sua“; dal canto suo Akash ha risposto dichiarando che era spiacente di non aver menzionato il fatto di aver usato uno pseudonimo in passato.

La polemica è finita così ma chissà cosa riserva il futuro ad Akash?