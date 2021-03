Isola dei Famosi, chi è Valentina Persia, la celebre comica de La sai l’ultima, madre di due figli, che ha avuto a ben 43 anni

L‘Isola dei Famosi edizione 2021 è cominciata. Tra i protagonisti del super reality di Canale 5 c’è anche la simpatica Valentina Persia. Molti la ricorderanno per le sue barzellette raccontate a “La sai l’Ultima?”, ma chi è davvero? Scopriamo qualcosa in più su di lei, cosa fa e quali curiosità ci sono sulla sua vita privata. La Persia è nata a Roma il 1 ottobre 1971, il suo segno zodiacale è la Bilancia. E’ apparsa in tv la prima volta, proprio a “La sai l’Ultima?” un programma in cui persone comuni si esibivano in una gara di barzellette.

Valentina dimostrò subito il suo talento e la verve comica, diventando la partecipante più famosa di quello show. Prosegue con la recitazione, e nel 1995 ottiene il diploma di recitazione al teatro Ribalte di Pietro Garinei. Successivamente fa parte del cast di un programma in seconda serata con Zuzzurro e Gaspare, in onda sulla Rai. Da quel momento Valentina Persia è più o meno stabilmente in televisione, sempre accompagnata dalle sue ormai celebri barzellette, raccontate in pieno accento romano.

Isola dei Famosi, Valentina Persia: carriera e vita privata. La scheda

Nel 1997 partecipa come ospite fissa nel programma “Sotto a chi tocca”, su Canale 5. Dal 1998 al 2002 torna a “La Sai l’Ultima?”, ma stavolta non è concorrente, bensì partecipa alla conduzione, “guidando” i partecipanti nella loro esperienza. Nel 2007 l’abbiamo vista nel programma estivo “Tintarella di luna”, su Rai 2, e intanto ha recitato nella commedia “Di che peccato sei?” di Pier Francesco Pingitore. La Persia prova a lanciarsi definitivamente come attrice, e sempre nel 2007 la vediamo nella serie televisiva “Caterina e le sue figlie 2”, con attrici importanti quali Virna Lisi, Iva Zanicchi, Alessandra Martines e Giuliana De Sio. Nel 2008 ancora tv con “Gabbia di matti”, show del sabato sera su Canale 5.

Ancora attrice nel 2009, quando fa parte del cast della serie “L’onore e il rispetto parte seconda”, mentre nel 2010 è confermata in “Caterina e le sue figlie”. Per Valentina anche una partecipazione nel film “Buona giornata” con Christian De Sica e diretto da Carlo Vanzina: era il 2012. Nel 2014 ha partecipato allo show “Giass” con Luca e Paolo. Negli anni recenti la comica si è un po’ defilata dalla tv per dedicarsi alla sua vita privata: ha partecipato un paio di volte agli show di Capodanno in Rai, ma soprattutto ha puntato sulla sua famiglia. Rimasta vedova nel 2004 per la morte del marito Carlo, Valentina Persia è diventata mamma a 43 anni: sono nati due gemelli, Lorenzo e Carlotta. Era il 2015 e l’attrice aveva già 43 anni.