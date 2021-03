Chi è Drusilla Gucci: età, altezza della concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Carriera da modella e biografia. La sua scheda

L’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi è finalmente cominciata: tra i concorrenti c’è anche chi, a primo impatto, risulta essere meno noto di altri. Scopriamo insieme, allora, chi sono i partecipanti al super reality di Canale 5 in diretta dall’Honduras. Tra i concorrenti c’è l’affascinante Drusilla Gucci, 25 anni. Fa la modella ed è figlia di Stefania e Uberto Gucci. Ma chi è Drusilla? Si tratta della pronipote di Guccio Gucci, il fondatore del celebre marchio della moda noto in tutto il mondo.

La casa fiorentina è un’icona della moda, e proprio a Firenze è nata Drusilla. Un nome particolare, che è stato ispirato da quello della duchessa Drusilla Caffarelli, moglie di Roberto Gucci: nipote di Gucci. La 25enne è una delle concorrenti dell’Isola: cerchiamo di conoscere qualcosa in più sul suo conto. La ragazza è nata a Firenze il 4 aprile 1995, segno zodiacale Ariete. Laureata in Lingue, fa la modella.

Drusilla Gucci e il suo amore per l’equitazione

Ama molto l’equitazione, il suo sport preferito. Si è vista molto poco in tv, ma negli ambienti della moda è conosciuta, anche grazie al suo cognome importante. “I cavalli mi hanno riempito la vita, creature silenziose, ma con un cuore più generoso di molti che ho conosciuto – ha scritto la Gucci sul suo profilo Instagram – dicono che i cavalli insegnino, a chi sa ascoltarli, a montarli nel giusto modo, ma in realtà impartiscono lezioni ancora più importanti. Lealtà. Fiducia. Rispetto. Tenacia”.

Parole significative che ci fanno conoscere meglio il carattere di Drusilla. Ha lavorato con la maison di Firenze Fratelli Piccini e ha indossato i gioielli di Elisa Tozzi Piccini. Per lei l’Isola è l’occasione di lanciarsi nel mondo della televisione, magari come presentatrice. L’Isola dei Famosi va in onda su Canale 5 ed è condotto da Ilary Blasi, in studio con lei gli opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Inviato speciale in Honduras è Massimiliano Rosolino.

