Isola dei Famosi, Angela Melillo è tra i concorrenti. Chi è la sua scheda. Età, altezza, figlia fidanzato, biografia e cosa fa nella vita

L’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi è partita con grandi promessi. Si preannuncia uno show divertente e ricco di colpi di scena. Un cast interessante, con la partecipazione, tra gli altri, della bella Angela Melillo. Ex ballerina, è un volto noto della tv, soprattutto a cavallo tra gli anni 90 e i 2000. Oggi ha 43 anni e in televisione si vede un po’ meno. Il reality di Canale 5 è l’occasione, probabilmente, per provare a rilanciarsi. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei: l’attrice e ballerina è una dei 15 concorrenti ufficiali dell’Isola, condotta quest’anno da Ilary Blasi e con opionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Melillo ha vinto in passato un altro reality, “La Talpa”, e ora si prepara a un bis.

Il suo obiettivo è mettersi alla prova e rilanciarsi. A casa la aspettano sua figlia Mia, il suo compagno Cesare, e il suo cagnolino Lexino. “Affronterò quest’avventura con la caparbietà con cui ho vinto la prima edizione de La Talpa, ma con una consapevolezza nuova – ha detto l’ex ballerina ai canali ufficiali – Oggi sono una donna diversa col coraggio di fare scelte importanti in questi anni. Grazie a esse ho fatto tesoro e ricevuto molti insegnamenti: le cose più importanti sono essere gentili e imparare ad ascoltare evitando di giudicare, provando a essere empatici”.

Isola dei Famosi, Angela Melillo: una showgirl con una lunga carriera artistica

Angela Melillo è nata a Roma il 20 giugno 1967, ha fatto da sempre la ballerina. In tv debutta nel 1989 col programma “Cocco”, su Rai 2. Poi moltissime trasmissioni sia in Rai che in Mediaset, dove era tra le ballerine più in vista dei vari corpi di ballo. Il suo fascino era indiscutibile e la sua bellezza non passava inosservata. Nel 2004 ha vinto il reality “La Talpa”, su Rai 2. Per lei anche qualche partecipazione al cinema, con “Al Posto Tuo” con Luca Argentero e Stefano Fresi, per la regia di M. Croci e la fiction, con “La casa delle beffe” di P. Pingitore, “Love Bugs” di G. Capitani, “Coral Bay” in cui è protagonista, diretta da A. Manni, fino alla fortunata serie “Il Maresciallo Rocca 5” di G. Capitani e F. Gephcott, “Don Matteo” di C. Elia, “Sotto casa” diretta da A. Ferrari e G. Molteni e infine “Rivombrosa 3“, per la regia di S. Alleva.

Per Angela Melillo una lunga serie di spettacoli televisivi e teatrali: da “Tre Tre Giù Giulio” di P. Pingitore, “La Vedova Allegra” di G.Landi, “Troppa Trippa” di P. Pingitore, e poi con la stessa regia: “Crem Caramel”, “Mavaffallopoli”,e in veste di Primadonna per “Tutte pazze per Silvio”, “Romolo e Remolo”, “Marameo” e “Facce ride show”. Poi anche “Miracolo a teatro” di G. Liguori, “Cinque donne e ½ 2 edizioni”, di cui è protagonista diretta da P. Moriconi, “Lo zio di città” con Andrea Roncato e poi ancora, “Una fidanzata per papà”, protagonista con Sandra Milo e, poi, “Fashion&Confucion” e “Chi la fa… la spettini”. Insomma, una carriera davvero importante.

Angela Melillo, la vita privata

L’ex ballerina ha una figlia, Mia, nata il 30 maggio 2008. Nata dal matrimonio con il ristoratore Ezio Bastianelli, dal quale si è separata dopo 7 anni di matrimonio, nel 2013. Attualmente il suo compagno è l’avvocato Cesare San Mauro. Angela Melillo sarà affiancata all’Isola dei Famosi da altri 14 concorrenti: Vera Gemma, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Beppe Braida, il visconte Ferdinando Guglielmotti, Paul Gascoigne e Gilles Rocca, Francesca Lodo, Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Akash Kumar, Simone Paciello in arte Awed e Daniela Martani, che però si è ritirata.

