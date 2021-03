Simone Paciello sarà all’Isola dei Famosi 2021. In arte Awed, è uno youtuber molto seguito e divertente. Ecco alcune informazioni su di lui

Uno dei naufraghi che parteciperà all’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi è Simone Paciello, in arte Awed. Si tratta di un noto youtuber, molto seguito dal pubblico dei millennials. I suoi video sono sempre molti divertenti e vengono condivisi tantissimo su tutte le piattaforme social. Da stasera parteciperà allo show condotto da Ilary Blasi.

Quest’anno i naufraghi voleranno in Honduras e saranno suddivisi in due gruppi: Buriňos e Rafinados. Non si sa ancora in quale di queste due categorie sarà inserito Simone Paciello. Intanto scopriamo qualcosa in più su Awed che, nonostante la giovane età, ha già fatto parlare molto di sé negli ultimi anni.

Chi è Simone Paciello, in arte Awed

Simone Paciello è uno youtuber classe 1996. Il suo canale Youtube conta quasi due milioni di iscritti e i suoi video hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni. Si è fatto conoscere qualche anno fa grazie a dei video molto divertenti, nel corso dei quali tratta tanti argomenti. Si passa dai programmi televisivi alle curiosità più assurde.

Il canale è stato aperto nel 2014 ed è diventato molto seguito quando gli utenti hanno iniziato a condividere i video su Facebook ed Instagram. Nel 2016 Awed partecipa alla prima e alla seconda stagione di Social Face. Con lui ci sono altri youtuber famosi come Greta Menchi, Favij, Stepny e Anima.

Nello stesso anno collabora con successo con Amedeo Prezioni e Riccardo Dose. Insieme creano dei video che riescono ad attirare l’attenzione del grande pubblico. Alcuni di questi video superano il milione di visualizzazioni. È proprio in questo periodo che Awed riesce ad acquisire una notorietà importante.

Awed, quante collaborazioni: da Massimo Boldi al GF Vip

Sempre nel 2016 partecipa alla realizzazione del film Natale al Sud, con Massimo Boldi. Nel 2017 arriva un libro autobiografico, intitolato Penso ma non lo penso. Consolida la partnership con Amedeo Preziosi e Riccardo Dose realizzando due singoli: Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti.

A partire dal settembre 2020 conduce insieme ad Annie Mazzola il GF Vip Party. Si tratta di un programma esclusivo di Mediaset Play nel corso del quale Awed ed Annie commentano tutto ciò che accade all’interno della casa del Grande Fratello VIP. I due si soffermano soprattutto sui momenti più divertenti e provano ad indovinare quali saranno le coppie che si formeranno con il passare delle settimane.

Ha annunciato la sua partecipazione all’Isola dei Famosi con un video su Youtube che ha collezionato più di 250 mila visualizzazioni.

Alcune curiosità su Awed

È napoletano ;

; Ha avuto una storia con Ludovica Bizzaglia ;

; Ludovica ha raccontato che Simone ci ha messo sei mesi prima di invitarla ad uscire;

ha raccontato che ci ha messo sei mesi prima di invitarla ad uscire; In passato ha ricevuto i complimento anche da Gianni Morandi e Fabri Fibra ;

e ; La fobia: i quadri ;

; Ha scelto l’alias Awed perché sulla tastiera sono quattro lettere vicine proprio per il suo essere molto svogliato .

perché sulla tastiera sono quattro lettere vicine proprio per il suo essere molto . Ha più di un milione e mezzo di followers su Instagram.