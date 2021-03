Grammy Awards 2021 tutti i vincitori: trionfano Taylor Swift e Beyoncé

Grammy 2021, i vincitori: Beyoncé nella storia con 28 trionfi – Taylor Swift disco dell’anno, premiata Dua Lipa

E’ stata Beyoncé la grande trionfatrice dei Grammy Awards: nella notte dei celebri premi musicali ne ha conquistati altri 3, portando a 28 i suoi trionfi personali. La cantante supera la violinista americana Alison Krauss, ferma a “soli” 27 Grammy conquistati in carriera. Nella serata delle premiazioni, in tono minore a causa dell’immancabile emergenza Covid, grande successo anche per Taylor Swift, che vince il riconoscimento più importante, “l’album dell’anno” con Folklore.

La cantante diventa la prima donna della storia di questo premio a vincere per tre volte nella stessa categoria: in passato ci riuscirono solo Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simone: naturalmente, tutti uomini. Il miglior disco pop è quello di Dua Lipa, ossia “Future nostalgia”.

Grammy Awards 2021, il trionfo delle donne

Vince anche Billie Eilish, che conquista il “Record of The Year” con “‘Everything I Wanted”. Per lui anche il premio per “No Time To Die”, che è stata la colonna sonora del nuovo film di James Bond 007. La curiosità è che per la prima volta è stata premiata la OST di un film che non è ancora uscito nelle sale. Il Grammy come brano dell’anno è andato a H.E.R., con la canzone “I Can’t Breathe”.

Megan Thee Stallion ha vinto il Grammy come la miglior atista emergente, diventando così la prima rapper donna a vincere per la migliore canzone rap. Questa edizione 2021 è stata decisamente tutta al femminile: e non vanno dimenticati i premi a Lady Gaga ed Ariana Grande per “Rain on Me”, cantata in duetto. Vince anche Harry Styles con il premio “Best pop Solo Performance”, col pezzo Watermelon Sugar. Styles ha iniziato la carriera da solista dopo essere stato uno “storico” membro degli One Direction.

Grammy 2021: tutti i vincitori

Registrazione dell’anno (Record of the Year)

Everything I Wanted – Billie Eilish

Canzone dell’anno (Song of the Year)

I Can’t Breathe – H.E.R.

Album dell’anno (Album of the Year)

Folklore – Taylor Swift

Miglior artista esordiente (Best New Artist)

Megan Thee Stallion

Miglior interpretazione pop solista (Best Pop Solo Performance)

Watermelon Sugar – Harry Styles

Miglior interpretazione pop in un duo o in un gruppo (Best Pop Duo/Group Performance)

Rain on Me – Lady Gaga & Ariana Grande

Miglior album pop vocale (Best Pop Vocal Album)

Future Nostalgia – Dua Lipa

Miglior album pop tradizionale (Best Traditional Pop Vocal Album)

American Standard – James Taylor

Miglior registrazione dance (Best Dance Recording)

10% – Kaytranada feat. Kali Uchis

Miglior album dance/elettronico (Best Dance/Electronic Album)

Bubba – Kaytranada

Miglior album di musica strumentale contemporanea (Best Contemporary Instrumental Album)

Live at the Royal Albert Hall – Snarky Puppy

Miglior interpretazione rock (Best Rock Performance)

Shameika – Fiona Apple

Miglior interpreatazione metal (Best Metal Performance)

Bum-Rush – Body Count

Miglior canzone rock (Best Rock Song)

Stay High – Brittany Howard

Miglior album rock (Best Rock Album)

The New Abnormal – The Strokes

Miglior album di musica alternativa (Best Alternative Music Album)

Fetch the Bolt Cutters – Fiona Apple

Miglior interpretazione R&B (Best R&B Performance)

Black Parade – Beyoncé

Miglior interpretazione R&B tradizionale (Best Traditional R&B Performance)

Anything for You – Ledisi

Miglior canzone R&B (Best R&B Song)

Better Than I Imagine – Robert Glasper feat. H.E.R. & Meshell Ndegeocello

Miglior album R&B progressivo (Best Progressive R&B Album)

It Is What It Is – Thundercat

Miglior album R&B (Best R&B Album)

Bigger Love – John Legend

Miglior interpretazione rap (Best Rap Performance)

Savage (Remix) – Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Miglior interpretazione rap melodica (Best Melodic Rap Performance)

Lockdown – Anderson Paak

Miglior canzone rap (Best Rap Song)

Savage (Remix) – Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Miglior album rap (Best Rap Album)

King’s Disease – Nas

Miglior interpretazione country solista (Best Country Solo Performance)

When My Amy Prays – Vince Gill

Miglior interpretazione country di un duo o un gruppo (Best Country Duo/Group Performance)

10,000 Hours – Dan + Shay & Justin Bieber

Miglior canzone country (Best Country Song)

Crowded Table – The Highwomen

Miglior album country (Best Country Album)

Wildcard – Miranda Lambert

Miglior colonna sonora per arti visive (Best Compilation Soundtrack for Visual Media)

Jojo Rabbit – AA.VV.

Miglior colonna sonora per arti visive (Best Score Soundtrack for Visual Media)

Joker – Hildur Guðnadóttir

Miglior canzone per arti visive (Best Song Written for Visual Media)

No Time to Die – Billie Eilish (interprete); Billie Eilish O’Connell e Finneas O’Connell (autori) (da No Time to Die)