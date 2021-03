Paura di essere troppo “buono” rispetto a questo mondo duro? Scopriamo insieme quali sono i segni più buoni dello zodiaco!

Ti è mai successo di incontrare qualcuno che gli altri definivano un vero e proprio pezzo di pane?

Bene, con ogni probabilità si tratta di uno dei cinque segni più accondiscendenti e dolci di tutto lo zodiaco!

Pensi di essere anche tu uno di loro?

Scopriamo insieme quali sono le prime cinque posizioni nella classifica dei segni che cercano di bilanciare la cattiveria nel mondo.

Ecco chi sono.

I segni più buoni dello zodiaco: ecco la classifica

Hai mai conosciuto una persona che fosse intrinsecamente buona?

Quando parliamo di persone gentili e dolci, infatti, spesso abbiamo in mente tutte quelle persone che hanno un atteggiamento decisamente “soft” nei confronti della vita.

Una persona buona, però, è qualcuno di leggermente diverso: non si tratta di avere un atteggiamento o di essere percepito come una persona fantastica.

Chi è buono (per davvero!) è quasi sempre qualcuno che non riesce veramente a farne a meno. Pensieri cattivi? Mai sentiti. Giudizi taglienti? Non pervenuti!

Abbiamo analizzato qui la cattiveria dei segni dello zodiaco insieme anche ai loro difetti peggiori: in questo articolo, invece, abbiamo parlato dei segni più teneri di tutto lo zodiaco.

Pronto a scoprire quali sono i segni intrinsecamente… buoni?

Bilancia: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia.

Anche se, spesso, questo segno può covare rancori nascosti e comportarti in maniera veramente “strana”, la Bilancia in realtà è uno dei segni che fa mostra di un cuore veramente grande.

Sono sempre decisi a dare una seconda chance e ad impegnarsi per vedere il lato positivo nelle persone. Sotto sotto, anche quando fanno di tutto per non dimostrarlo, i nati sotto il segno della Bilancia sono davvero buoni!

Leone: quarto posto

I nati sotto il segno del Leone sono persone che hanno un cuore pieno d’amore da dare al mondo: purtroppo non hanno la più pallida idea di come fare!

Anche se il loro modo di fare e il loro modo di parlare può sembrare brusco ed assolutamente poco “buono“, i nati sotto il segno del Leone sono in realtà dei veri e propri zuccherini.

Il loro modo di dimostrare la bontà è sempre legato a gesti pratici e concreti con i quali potranno davvero stupirvi: non vi pentirete mai di averli conosciuti meglio!

Sagittario: terzo posto

Avete bisogno di essere perdonati?

Il Sagittario è qui per voi! Ma, il loro talento nel campo del perdono non è l’unico tratto che li posiziona sul podio della bontà.

Nel loro cuore, infatti, non c’è assolutamente spazio per pensieri cattivi o giudizi ironici.

Sono delle persone veramente

Capricorno: secondo posto

Il Capricorno, al secondo posto nella classifica dei segni più buoni? Sembra incredibile ma è proprio così: basta con la credenza che i nati sotto il segno del Capricorno sono cattivi!

Di certo per i nati sotto questo segno mostrare e parlare dei propri sentimenti è estremamente difficile: questo non vuol dire che non ci siano!

La loro bontà viene spesso fuori nei momenti più impensati quando, nel momento in cui tutti vi voltano le spalle, troverete il vostro amico del Capricorno a sostenervi.

Leali, coraggiosi, senza paura di affrontare le prove più grandi: sono davvero buoni!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni più buoni

Al primo posto nella nostra classifica dei segni più buoni c’è proprio l’Acquario.

Positivo, sempre pronto ad aiutare gli altri, capace di creare un’atmosfera di casa dovunque vada: l’Acquario è veramente uno dei segni capace di accogliere tutti sotto il suo cuore.

Non c’è persona che non aiuterebbero o sacrificio al quale non si sottoporrebbero per gli altri. Non hanno bisogno che qualcuno si faccia avanti per chiedere qualcosa.

Sanno già di che cosa hanno bisogno gli altri prima ancora dei diretti interessati: insomma, sono proprio i “santi“… dello zodiaco!