Ti sei mai chiesto quale fosse il difetto peggiore dei segni zodiacali? Ti sveliamo, segno per segno, qual è: pronto a scoprire il tuo?

L’oroscopo, le stelle ed i pianeti possono influenzarci in maniere che non riusciamo neanche ad immaginare.

Certo, esistono le previsioni giornaliere, che ci permettono di capire che cosa succederà nel corso delle 24 ore di una giornata ma i pianeti e le stelle ci possono dire molto di più.

Nonostante sia difficile applicare a tante persone diverse la stessa valutazione, siamo sicuri che il difetto peggiore per ogni segno zodiacale che ti indichiamo in questa lista sia davvero reale.

Pronto a fare la prova del nove, cercando di scoprire il tuo difetto più grande e leggendo quello dei tuoi amici e del tuo partner.

Il difetto peggiore dei segni zodiacali: uno per ogni segno

Lo abbiamo capito già quando abbiamo cercato di stilare la classifica dei segni zodiacali dal più buono al più cattivo.

I segni dello zodiaco, infatti, sono sottoposti a dei veri e propri giudizi da “luoghi comuni”; su molti segni, infatti, abbiamo un’opinione ben precisa!

Se è vero che alcuni luoghi comuni hanno un fondo di verità, altrettanto veritiero è che non sempre siamo in grado di individuare, al primo colpo, il difetto peggiore di ogni segno.

Bene, adesso abbiamo a nostra disposizione una lista, che ci permetterà di individuare i tratti caratteriali di ogni persona.

Basterà chiedere loro “Quando sei nato?”

Ariete: impossibile capire cosa passa loro per la testa

Il difetto peggiore degli Ariete, infatti, è che non è possibile individuare la loro prossima mossa.

No, il motivo è non è legato al fatto che siano persone misteriose o meno, anzi!

L’Ariete è un segno impulsivo, che cambia opinione da un secondo all’altro e che, altrettanto repentinamente, diventa improvvisamente cocciuto nel tentativo di difendere scelte prese all’improvviso.

Il consiglio delle stelle è quello di provare a contare fino a dieci prima di saltare a conclusioni affrettate!

Toro: tutto dev’essere lasciato com’è

Cambiare casa? Cambiare lavoro? Cambiare partner?

Per il Toro la risposta è no a tutte e tre queste domande: certo non solo quando ha dei buoni motivi ma anche quando tutto va a rotoli!

Il Toro, infatti, è uno dei segni più testardi di tutto lo zodiaco: non importa che la situazione sia difficile, lui continuerà dritto per la sua strada.

A volte, invece, sarebbe proprio il caso di accettare il cambiamento anche quando ci arriva sotto forma di “segno” o suggerimento dalle stelle.

Inutile rimanere sempre uguali a sé stessi!

Gemelli: un segno veramente nervoso

Se avete a che fare con dei Gemelli, sapete già che il loro difetto peggiore è legato al nervosismo.

Ma qual è, veramente, il loro difetto?

Semplice: i Gemelli non riescono mai a stare tranquilli e creano una vera e propria atmosfera tossica quando gli sembra di non aver fatto abbastanza.

Non gli basta, però, sfogare quest’ansia solo su di loro: no, coinvolgeranno anche voi!

Il consiglio delle stelle è quello di provare ad imparare la meditazione o di sfogare la vostra energia distruttiva in qualcosa che sia meno cerebrale e più fisico!

Cancro: le vere primedonne dello zodiaco

Chi è nato sotto il segno del Cancro non ha bisogno di presentazioni: sicuramente sapete già qual è il loro difetto peggiore!

Un Cancro, infatti, generalmente accomuna ad una sensibilità anche un particolare egocentrismo che lo porta a sentirsi sempre al centro dell’attenzione.

Ecco che ogni parola diventa un’offesa ed ogni situazione il motivo per scatenare una vera e propria scena!

Forse sarebbe meglio imparare ad uscire dalla luce dei riflettori e lasciare che anche gli altri respirino ogni tanto!

Leone: testardi, cocciuti e segretamente vanitosi

I nati sotto il segno del Leone hanno tanti “difetti” veramente palesi: sono molto testardi e cocciuti e, in più, decisamente vanitosi.

Il loro vero problema, però, è l’ego: un Leone è convinto di essere il top del top solo che, molto spesso, fa finta di no.

Questo crea una serie infinita di incomprensioni e situazioni al limite dell’assurdo!

Per farvi capire meglio dagli altri, molto spesso, basterebbe riuscire ad entrare in contatto con le tue emozioni e comunicarle direttamente.

Vergine: troppo amore per i dettagli

I nati sotto il segno della Vergine sono persone puntuali e precise che, molto spesso, rinunciano ai rapporti con gli altri perché non riescono a far vedere quanto ci tengono.

Il loro difetto peggiore, però, è la loro inappuntabile precisione: insomma, sono dei veri e propri maniaci del controllo!

Per voi sarebbe fondamentale imparare a lasciarvi andare: magari provando a fare un’attività nuova nella quale non siete voi “in controllo”!

Bilancia: un segno ambiguo

Spesso è difficile capire chi siano davvero i nati sotto il segno della Bilancia.

Il motivo è che il loro difetto peggiore è quello di essere dei veri e proprio esperti… in manipolazione!

Una Bilancia, infatti, è sempre attenta a quello che dice; riesce a mettere a disagio gli altri semplicemente facendo commenti casuali e ben indirizzati.

Nascondono il tutto, poi, sotto una vera e propria patina d’indifferenza o di vitalità: insomma, è molto difficile riuscire a smascherarli!

Un consiglio, per tutti i nati sotto questo segno, è di iniziare a cercare di dire la verità, in primo luogo a voi stessi.

Alla fine ogni bugia (ed ogni nodo) vengono al pettine: non ne uscite mai troppo bene!

Scorpione: uno dei difetti peggiori dell’oroscopo è il suo

Impossibile girarci molto intorno: i nati sotto il segno dello Scorpione sono persone estremamente arroganti!

Generalmente, infatti, sono persone che occupano posizioni di rilievo o che riescono facilmente a costruirsi un “seguito”.

Purtroppo per loro, però, questo talento viene oscurato dalla loro sicurezza che, spesso, sconfina nell’arroganza.

Imparare a contare anche sull’aiuto e sull’appoggio degli altri è fondamentale per crescere e diventare persone migliori: non dimenticatelo!

Sagittario: i bambinoni dell’oroscopo

Il Sagittario ha un difetto che in tanti reputano, in realtà, un ottimo lato positivo: sono degli eterni bambini!

Certo, la loro ingenuità ed il loro stupore di fronte alle cose del mondo è tenero e carino ma, spesso, diventa irritante.

Soprattutto quando bisogna prendere decisioni importanti, però, diventa veramente difficile avere a che fare con loro.

Cercate di non nascondervi dietro il vostro modo di fare infantile e prendetevi le vostre responsabilità quand’è il momento!

Capricorno: un difetto terribile nei rapporti umani ma utile sul lavoro

I nati sotto il segno del Capricorno sono famosi per essere veramente spietati.

Certo, quando si tratta di lavoro questo lato del loro carattere risulta veramente utile; dopotutto, infatti, un Capricorno sul lavoro si pone obiettivi difficili da raggiungere ma riesce sempre a portare a casa il risultato.

Il motivo è che un Capricorno non si ferma di fronte a nulla! Ecco perché, anche quando si imbatte in lacrime e tentennamenti nella vita reale, ci passa sopra senza tanti problemi.

Cercare di avere un po’ di empatia nei confronti degli altri non potrà far altro che farvi sembrare più umani!

Acquario: i giudici dell’oroscopo

Avere a che fare con un Acquario, nonostante non sia troppo difficile vista la loro innata bontà, può diventare faticoso.

Molto spesso il motivo è legato al fatto che l’Acquario è veramente un censore o giudice che dir si voglia. Quelli che per loro sono consigli, spesso e volentieri, diventano dei veri e propri giudizi agli occhi degli altri.

Finisce, poi, che nessuno vuole confidarsi con voi! Il suggerimento è quello di iniziare a capire cosa è meglio dire e, soprattutto, come dirlo.

Pesci: ecco qual è il difetto peggiore di questo segno

Inutile girarci molto intorno: il difetto peggiore dei nati sotto il segno dei Pesci è legato alle menzogne.

A questo segno, infatti, piace vivere in una realtà alternativa nella quale si rifugia per evitare di pensare ai problemi ed alle preoccupazioni.

Spesso e volentieri, però, questa fuga dalla realtà genera un cumulo di bugie che condizionano anche la vita degli altri.

Se volete evitare di essere visti come i segni più bugiardi di tutto l’oroscopo sarebbe ora di iniziare a prendere le situazioni di petto piuttosto che fingere non esistano!