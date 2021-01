Oggi scopriamo la classifica dei segni più cattivi dell’oroscopo: quanto pensi di essere buono? Scopri dove ti trovi.

Pensi di essere uno dei segni più buoni dello zodiaco? Hai sempre creduto che il tuo partner od il tuo migliore amico fossero “velenosi” a causa del loro segno zodiacale?

Usiamo spesso il giorno in cui siamo nati per giustificare alcuni nostri comportamenti: “Lo so che ho reagito male ma sono così uno Scorpione!”

Insomma, esiste una classifica comportamentale dei segni: scopriamo dove ti trovi tu (e dove si trovano davvero gli Scorpione!).

I segni più cattivi dell’oroscopo: ecco la classifica

Hai mai pensato che potresti essere tu il più cattivo tra i segni dell’oroscopo?

Siamo abituati a pensare “male” di alcuni segni decisamente considerati tra i più malevoli fra tutti.

I primi posti sembrano essere occupati, quasi sempre, da Capricorno, Scorpione, Gemelli e forse Vergine.

Insomma, ci sono dei luoghi comuni decisamente forti che riguardano i segni zodiacali ed oggi abbiamo deciso di sfatarli tutti.

Certo, vi avevamo già detto quali siano i segni zodiacali più intelligenti e quelli più portati, invece, verso l’infedeltà.

Scopriamo, adesso, la classifica dei segni zodiacali più cattivi: partiamo dalle posizioni più basse fino ad arrivare in cima.

Possiamo assicurarti che rimarrai a bocca aperta!

Ultime cinque posizioni: Acquario, Sagittario, Leone, Toro ed Ariete

A questi cinque segni non si può veramente dire niente: sono veramente buoni!

L’Acquario è un segno che perde spesso la pazienza ma non è capace di essere freddo e cattivo; se avete litigato, con ogni probabilità, verrà a cercarvi quanto prima!

Il Sagittario è un altro di quei segni in grado di tollerare e sopportare veramente molti torti: chi è nato sotto questo segno pensa sempre il meglio possibile degli altri e cerca di non entrare mai in conflitto con nessuno.

Il Leone è un segno che fatica decisamente a controllare le sue emozioni: per questo motivo, però, per lui è impossibile essere cattivo con gli altri.

Usa una grande attenzione nelle parole che rivolge alle altre persone e odia litigare.

Toro ed Ariete, invece, condividono una posizione decisamente centrale nonostante le differenze dei loro segni.

Sono, però, entrambi portati verso la tolleranza e la positività ed è veramente difficile litigarci!

Posizioni centrali, i cattivi ma non troppo: Vergine, Capricorno, Bilancia e Gemelli

Si tratta di segni che hanno qualche difetto, certo, ma sono generalmente poco inclini alla cattiveria vera e propria.

Chi è nato sotto il segno della Vergine è una persona che fatica a connettersi con gli altri e spesso dimentica “le buone maniere”.

Questo non vuol dire, però, che si tratti di una persona cattiva o negativa! La Vergine è uno di quei segni che si sente spesso incompreso ma è sempre molto positivo nei confronti degli altri.

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone che sfoggiano una cattiveria che potremmo quasi definire “di classe”.

Una volta che avrete perso il rispetto di un Capricorno non c’è modo di recuperarlo. Sono giudici intransigenti, in primo luogo di sé stessi: hanno aspettative molto alte e le applicano anche agli altri.

La Bilancia è uno di quei segni di cui, sfortunatamente, ci si può fidare fino ad un certo punto.

La loro non è una cattiveria dichiarata ma piuttosto si presenta come un’ostilità sotterranea, fredda e costante che avvelena i loro rapporti con tutte le persone che non sopportano.

Chi è nato sotto il segno dei Gemelli, invece, è purtroppo, incline a cambiare atteggiamento da un momento all’altro.

Passano dalla felicità alla tristezza con leggerezza e possono diventare cattivi (anche senza motivo) in un attimo.

Magari si sono appena ricordati di una cosa che avete fatto molto tempo fa e vogliono “farvela pagare” a scoppio ritardato.

Terzo posto: Scorpione

Ve lo avevamo anticipato e, dopotutto, bisogna anche ammettere che a volte i luoghi comuni hanno un fondo di verità.

Lo Scorpione, infatti, è uno dei segni più cattivi dello zodiaco e, di certo, il motivo non è un segreto.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, è facile preda delle passioni, soprattutto della rabbia.

Gli Scorpione amano le emozioni forti e sono in grado di serbare rancore per molto tempo.

Non perdonano, sono svelti e pungenti e non si risparmiano quando si tratta di mettere in atto qualche vendetta.

Insomma, meglio andarci piano con loro!

Secondo posto: il Cancro

Incredibile ma vero, il Cancro è al secondo posto nella classifica dei segni più malvagi di tutto l’oroscopo.

Sicuramente in molti saranno stupiti da questa rivelazione ma chi conosce bene una persona nata sotto il segno del Cancro sa che si tratta della pura verità.

Generalmente, infatti, chi è nato tra il 22 Giugno ed il 22 Luglio è famoso per essere nato sotto un segno empatico.

Il Cancro è, generalmente, considerato una “mamma”, attento ai bisogni di tutti e molto sensibile.

Quando, però, i nati sotto questo segno si arrabbiano o subiscono una delusione, la loro vendetta è veramente terribile.

Diventano freddi e spietati: insomma, molto ma molto cattivi!

Primo posto della classifica dei segni più cattivi: i Pesci

In prima posizione troviamo tutti coloro nati sotto il segno dei Pesci.

Ebbene sì, sono loro i più cattivi di tutto lo zodiaco!

Anche loro, infatti, nascondono sotto un’apparenza decisamente giocosa e svagata un vero e proprio istinto da… malvagio!

I nati sotto il segno dei Pesci, infatti, dimenticano raramente un torto ed anche se non sembra, sanno sempre che cosa avete detto di loro, come e perché.

Inutile cercare di conquistare di nuovo la loro simpatia: dopo che vi avranno “scoperto” sono in grado di fingere di essere vostri amici ancora per mesi!

Attendono il momento giusto per colpire ma quando lo fanno sono davvero dolori: fate estrema attenzione!