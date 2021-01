Curioso di conoscere quali siano i segni zodiacali più infedeli? Leggiamo insieme chi sono, secondo l’oroscopo, i segni che tradiscono di più.

L’oroscopo può aiutarci a capire moltissime cose, oltre che come andranno semplicemente le giornate. Ogni segno zodiacale, infatti, ha caratteristiche, pregi e difetti del tutto personali che, però, possiamo riconoscere in… “anticipo”. Leggiamo insieme quali sono i segni zodiacali più portati verso il tradimento e scopriamo se tu (od il tuo partner) siete a rischio!

Segni zodiacali più infedeli: ecco la classifica

Un’infedeltà in amore è qualcosa che fa veramente paura. Tutti temiamo di essere traditi, anche coloro che si fidano ciecamente del loro partner.

Il più delle volte, infatti, la paura del tradimento ha poco a che vedere con l’altro quanto con la nostra paura ed insicurezza.

Alla stessa maniera, un tradimento avviene principalmente per motivi che esulano dalla relazione o dal partner in sé.

Insomma, in ogni caso, chi è in coppia spesso e volentieri tende a considerare il tradimento come il rischio “peggiore”.

Come fare, però, ad evitare di essere traditi?

Una risposta, purtroppo, non l’abbiamo. Ovviamente, tutte le relazioni, dovrebbero basarsi sul rispetto reciproco. Basterebbe questo a mettersi al riparo da brutte situazioni!

Certo, potete comunque controllare le previsioni del 2021 per i segni zodiacali: qui trovate chi sarà più fortunato in amore mentre qui… chi non troverà di certo l’anima gemella nel 2021!

Se, però, avete ancora qualche dubbio o qualche paura, meglio leggere insieme la classifica dei segni zodiacali che tradiscono di più.

Partiamo dal segno più fedele e scopriamo, alla fine, qual è il segno che tradisce di più!

Ultimo posto per il Cancro: un segno incapace di tradire

Se siete nati sotto il segno del Cancro, oppure lo è il vostro partner, non avete veramente nulla di cui preoccuparvi.

Il Cancro, infatti, è uno di quei segni che fatica enormemente a tradire qualcuno, sia esso un partner od un amico.

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone estremamente emotive, capaci di profondi sentimenti e sacrifici.

Non sono in grado di mentire e muoiono dalla voglia di raccontare tutto: se un Cancro arriva fino al punto di tradire il partner, potete essere certi che scoprirete tutto dal diretto interessato!

Toro, Leone, Scorpione ed Acquario: i segni nelle posizioni basse della classifica dei traditori

Nelle posizioni più basse della classifica dei segni più infedeli troviamo tutti i nati sotto questi quattro segni.

Ognuno di loro, però, non tradisce per motivi veramente molto diversi.

Il Toro è uno dei segni più leali dello zodiaco: non si sognerebbe mai di rovinare uno dei suoi rapporti, tradendo la fiducia dell’altro.

Per lui, la trasparenza è tutto!

Anche il Leone tradisce difficilmente, ma per un motivo completamente diverso. I nati sotto questo segno, infatti, sono persone che odiano affrontare problemi e drammi.

Anche se nella loro vita di coppia si affaccia qualcuno di “esterno”, non gli daranno mai attenzione.

Preferiscono evitare di litigare!

Lo Scorpione è, invece, uno di quei segni che attira incredibilmente l’attenzione. I nati sotto questo segno, infatti, sono leader naturali ed attirano molte persone.

Proprio perché sono abituati alle attenzioni, però, tradiscono con molta difficoltà: a loro interessano le persone che li “snobbano” non quelli che li venerano!

Infine, tra i segni che tradiscono di meno dello zodiaco, troviamo l’Acquario. Chi è nato sotto questo segno, infatti, è una persona estremamente emotiva. Per loro è facile “prendersi una cotta” ma altrettanto facile è disilludersi velocemente. Quando incontrano qualcuno che amano, quindi, nonostante le tentazioni, stentano a mettere in pericolo il loro rapporto!

Pesci, Capricorno, Sagittario ed Ariete: a metà strada

Chi si trova in coppia con un Pesci, un Capricorno, un Sagittario od un Ariete, invece, potrebbe avere qualche problema.

I nati sotto il segno dei Pesci, infatti, sono molto spesso persone dall’intelligenza viva e dalla bassa capacità di concentrazione.

Basta che incontrino qualcuno che li affascini perché il rischio di tradimento si alzi a livello esponenziale!

Stesso discorso per i nati sotto il segno del Capricorno: un Capricorno, infatti, è generalmente molto leale e sicuro delle sue scelte.

Il suo tradimento, quindi, ha poco a che vedere con i sentimenti quanto, invece, con l’individualità. Un Capricorno tradisce spesso, magari con il fisico ma mai con la mente.

Il Sagittario, invece, è uno di quei segni che tradisce senza attribuire troppo valore ai sentimenti degli altri.

Spesso, infatti, questo segno è talmente concentrato sul suo lavoro ed i suoi obiettivi da non rendersi conto di quale sia la situazione intorno a lui.

Per chi è nato sotto questo segno, dunque, qualsiasi occasione di svago è un gioco ed un divertimento: se lo nega veramente poche volte.

Infine l’Ariete, che per un soffio non sale sul podio dei segni più infedeli dello zodiaco.

I nati sotto questo segno, infatti, vedono il tradimento come una valvola di sfogo dalla loro vita e dai loro impegni.

Generalmente gli Ariete sono persone che hanno sempre tutto controllo, che fanno una vita lineare e senza problemi: il tradimento rappresenta, per loro, la possibilità di provare emozioni forti che, generalmente, fingono di disprezzare.

Terzo posto: Gemelli

Sul gradino più basso del podio “dei traditori” troviamo i Gemelli. Si tratta di persone che vedono il tradimento come una (divertente) necessità per mantenere i rapporti sempre “caldi”.

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone passionali, che si lasciano trascinare dalle situazioni ed adorano creare drammi.

Impossibile evitare che tradiscono, soprattutto pescando tra le persone che vi circondano da vicino.

Secondo posto: Bilancia

Al secondo posto nella classifica dei traditori troviamo la Bilancia. I nati sotto questo segno, infatti, sono persone decisamente individualiste e concentrate su sé stesse.

Capita spesso che tradiscano perché, semplicemente, è la cosa migliore da fare dal loro punto di vista.

Avere a che fare sentimentalmente con un nato sotto il segno della Bilancia è molto difficile: sono persone che difficilmente dicono la verità, soprattutto a loro stessi!

Primo posto nella classifica tra i segni più infedeli: la Vergine

Infine, al primo posto, troviamo i nati sotto il segno della Vergine.

Proprio i nati sotto questo segno, infatti, sono quelli che tradiscono di più!

Il motivo è semplice: la Vergine, semplicemente, può tradire. Per loro, mentire è veramente facile, gli viene estremamente naturale.

Non saprete mai cosa passa davvero nella testa di un nato sotto il segno della Vergine, a meno che non sia lui a raccontarvelo.

Insomma, se il vostro partner è nato tra il 23 Agosto ed il 22 Settembre… meglio tenere un occhio aperto!