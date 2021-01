By

Oggi scopriamo quali sono i cinque segni più sfortunati in amore, soprattutto rispetto al 2021: meglio saperlo prima e prepararsi!

Ti sembra che il 2021 non possa assolutamente essere peggio del 2020?

Aspetta a dirlo, potresti essere uno dei cinque segni che, nel corso di quest’anno, sarà veramente sfortunatissimo per quanto riguarda le relazioni sentimentali!

Ovviamente stiamo scherzando; l’oroscopo, dopotutto, è qualcosa che dovresti sempre prendere con le famose “pinze”.

Insomma, non prendere tutto alla lettera o, al limite, preparati a ribaltare il risultato.

Pronto a scoprire se sei nella top 5 dei più… sfortunati?

Segni più sfortunati in amore nel 2021: ecco i primi cinque

Insomma, a qualcuno doveva pur capitare; nel 2021 sarai decisamente sfortunato in amore.

Succede a tutti, una volta ogni tanto, ed è meglio scoprirlo subito per evitare di perdere tempo o di non sapere, poi, come comportarsi.

Qui vi avevamo fatto la classifica dei segni che troveranno l’amore nel 2021; in fondo trovate già coloro che farebbero meglio a stare attenti!

Leggiamo insieme la classifica dei cinque segni che non riusciranno proprio a trovare l’amore quest’anno!

Quinto posto: l’Ariete

Chi troppo vuole, caro Ariete, nulla stringe e questo, purtroppo, potrebbe riassumere l’andamento sentimentale del prossimo anno.

Le stelle prevedono, infatti, che il 2021 sarà per te un anno di grandi “delusioni”.

Le mettiamo tra virgolette perché, soprattutto in ambito sentimentale, a volte alcune rotture sono la soluzione migliore.

Se ti trovi incastrato in un rapporto che purtroppo non ti dà nulla, questo è l’anno nel quale, volente o nolente, riuscirai a tornare single.

Stare da solo, in questo momento, sarebbe esattamente quello che ti serve: le stelle vogliono che ti concentri su di te e non puoi farlo se vicino non hai un partner che ti sostiene al 100%!

Quarto, terzo e secondo posto: i segni più sfortunati in amore saranno Vergine, Sagittario e Bilancia

Al quarto posto troviamo tutti gli amici nati sotto il segno della Vergine.

Il vostro concetto d’amore, purtroppo, non riesce a dividersi da quello della “perfezione”.

Le persone nate sotto il segno della Vergine, infatti, spesso e volentieri faticano a trovare l’amore a causa delle altissime aspettative che hanno nei confronti del partner.

Questo 2021 non farà differenza!

Il Sagittario, invece, si conquista il terzo gradino del podio dei segni più sfortunati in amore.

Purtroppo, infatti, quest’anno avrete il vostro bel daffare.

Il 2020 vi ha lasciato con grandi idee e progetti iniziati a metà ma la vita sentimentale, purtroppo, non sembra ingranare.

Cari Sagittario, siete troppo presi da problemi burocratici e dalla vita lavorativa per potervi concentrare sull’amore: cercate di non ferire nessuno!

La Bilancia si trova al secondo posto dei segni più sfortunati in amore. Quest’anno, infatti, dovrete assolutamente cercare di “mettere la testa a posto”.

Siete divisi tra situazioni al limite ed una noiosa routine; insomma, vi trovate in un momento di grandi cambiamenti.

Se volete cercare di evitare di creare problemi più grossi di quelli che già non avete, il consiglio delle stelle è di lasciar

Primo posto: il Leone

Caro Leone, ci dispiace dirtelo ma questo 2021 veramente non sarà l’anno nel quale troverai l’amore.

Il motivo è solo uno: sei ancora legato a doppio filo con qualcuno nel tuo passato.

Se vuoi andare avanti, purtroppo, dovrai affrontare qualsiasi problema tu abbia lasciato nel 2020 (o, conoscendoti) ancora più lontano.

Le persone che cercano un rapporto con te, infatti, si trovano spesso a dover rispondere a reazioni esagerate e cambiamenti d’umore repentini.

Non puoi chiedere agli altri di conoscerti meglio di quanto tu non conosca te stesso!

Per andare avanti, dunque, devi fare necessariamente qualche passo indietro.

Affrontare i tuoi sentimenti e le situazioni del passato non dev’essere per forza un’esperienza traumatica o violenta.

Cerca di ritrovare la serenità, confrontandoti in maniera proficua con chi ti ha ferito o chi hai lasciato indietro.

Devi chiudere una porta e puoi farlo con calma e tranquillità: solo allora le stelle ti concederanno la loro benedizione in amore!