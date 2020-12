By

Come andrà l’amore per il tuo segno zodiacale il prossimo anno? Scoprilo con la classifica dell’oroscopo 2021 dell’amore per tutti i segni!

Ovviamente, uno degli aspetti più importanti della vita riguarda proprio l’amore. Molto spesso ci facciamo distrarre da tanti altri fattori: il lavoro od i traguardi personali.

Nulla di male in questo! Dopotutto ognuno di noi vuole realizzarsi al meglio delle proprie possibilità.

Certo, nessuno può biasimarti se vuoi sapere come andranno le tue relazioni amorose nel 2021.

Leggiamo la classifica dei segni per quanto riguarda l’amore!

Amore 2021: come andrà quest’anno? Scopriamolo insieme

Forse non facevi parte dei segni più fortunati del 2021 e neanche di quelli che si distingueranno sotto tutti gli aspetti lavorativi.

Non disperare, c’è ancora una classifica che potrebbe interessarti!

Ebbene sì, parliamo dell’amore: quale sarà il segno più fortunato sotto il punto di vista sentimentale?

Chi troverà il grande amore? Chi potrebbe lasciarsi? Cosa succederà alle coppie di lunga data in questo 2021?

Scopriamo insieme come andrà il tuo anno amoroso grazie alla classifica di tutti i segni zodiacali!

Primo posto: l’Acquario conquisterà tutti i cuori!

Cari amici del segno dell’Acquario, non c’è dubbio: il 2021 è l’anno nel quale farete una vera e propria strage di cuori!

Difficile immaginarti al centro di scandalosi triangoli o passionali avventure: il tuo è un segno famoso per essere calmo e posato, soprattutto nelle questioni sentimentali!

Bene, nel 2021 puoi dire addio al tuo fare glaciale e prepararti ad uno stuolo di pretendenti.

Sarai il segno più invidiato e desiderato di tutto lo zodiaco: se sei in una relazione seria, questo potrebbe essere un anno veramente decisivo!

Amore 2021: Cancro, Capricorno, Gemelli e Pesci al secondo, terzo, quarto e quinto posto

Chi è nato sotto questo segno può tirare un sospiro di sollievo: l’amore entrerà nella tua vita senza che tu riesca neanche rendertene conto!

Forse hai una relazione sulla quale non puntavi molto oppure sei un po’ disilluso dalla vita.

Bene, il 2021 ti riserva una grande sorpresa: niente di più e niente di meno che l’incontro con un partner veramente unico e speciale!

Questo sarà l’anno nel quale riuscirete a vivere, finalmente, con più leggerezza i vostri incontri sentimentali.

Il sostegno di Giove vi assicura una mente limpida e la possibilità di prendere decisioni chiare. Approfittatene!

Un 2021 tranquillo per Vergine, Scorpione, Toro ed Ariete

Se siete nati sotto uno di questi segni abbiamo buone notizie per voi: il 2021 è l’anno della calma!

Basta cuori infranti o faticose discussioni e litigate!

Chi è in coppia, infatti, può aspettarsi un anno di crescita, individuale e condivisa, decisamente importante.

Se siete single o se vi trovate a dover porre fine alla vostra relazione non preoccupatevi: questo è un anno nel quale le stelle vogliono che vi concentriate principalmente su di voi.

Attenzione alle delusioni: Bilancia, Sagittario e Leone

Inutile farsi troppe illusioni o raccontarvi qualcosa che non è vero: questo non sarà l’anno migliore per trovare l’amore!

Una serie di fattori e congiunzioni astrali (Nettuno e Mercurio, particolarmente) vi impediscono di prendere decisioni sensate.

Vi capiterà, con ogni probabilità, di cascare con tutte le scarpe in un abbaglio piuttosto imbarazzante.

La colpa non è solo vostra: meglio fare attenzione alle promesse d’amore troppo repentine e tenere gli occhi aperti!