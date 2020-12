Oroscopo 2021: scopriamo insieme ed in anticipo quali saranno i segni dello zodiaco più fortunati: tra loro c’è anche il tuo?

La fine dell’anno è ormai vicina e con lei arriverà anche il momento di tirare le somme del 2020 e pensare al futuro.

Il 2021, infatti, sarà certamente l’anno del riscatto per molti di noi soprattutto dopo tutti i problemi creati dal Covid-19.

Scopriamo insieme quali saranno i quattro segni più fortunati del prossimo anno e che cosa prevede per loro l’oroscopo.

Ci sarà anche il tuo?

Oroscopo 2021: ecco i quattro segni preferiti dalle stelle

Com’è stato il tuo 2020?

Sicuramente, come per tutti, non sempre facile o pieno di colpi di fortuna.

Dopotutto ne abbiamo passate veramente tante!

Leggiamo insieme quali saranno i quattro segni dell’oroscopo favoriti dalle stelle per il prossimo anno e cosa possono aspettarsi per il futuro.

Vi anticipiamo già che il pianeta responsabile del bello e del cattivo tempo per il prossimo anno sarà Giove: chissà se è nel vostro segno oppure no?

Come ogni giorno, insieme alle previsioni dell’oroscopo, ti ricordiamo di dare una controllata anche alle nostre previsioni del meteo per oggi lunedì 28 Dicembre 2020.

Bene, pronto a vedere se il prossimo sarà il tuo anno?

Scorpione: uno dei segni più fortunati del 2021

Questo 2021 sarà l’anno di tutti coloro nati sotto il segno dello Scorpione; preparatevi!

Il vostro intuito e la capacità di organizzare (siete maniaci dell’ordine, non provate a dire di no) si riveleranno le armi vincenti per conquistare stabilità economica e raggiungere i traguardi che vi siete prefissati.

Tutto il 2021 sarà dominato dalla presenza di Giove che, nel tuo caso, non solo è in un’ottima posizione ma ti abbraccia per molti mesi dell’anno.

Il lavoro, quindi, sarà decisamente il campo nel quale grazie alle tue capacità riuscirai a conquistare grandi successi!

In amore, invece, preparati ad affrontare qualche grande cambiamento: questo sarà l’anno nel quale riuscirai a dire esattamente quello che vuoi, a te ed agli altri.

Ottime notizie in vista per tutte le coppie che stanno insieme da tanto: potrebbe essere l’anno giusto per fare un grande passo insieme.

Acquario: l’oroscopo del 2021 ti sorride

Anche l’Acquario passerà un 2021 veramente bellissimo; tra la presenza costante di Giove (che predilige i nati nella terza decade) e l’inizio dell’era dell’Acquario, chi è nato sotto questo segno non avrà veramente nulla di cui lamentarsi!

Sul lavoro sarete veramente protetti dalle stelle: qualsiasi scelta, anche quella più azzardata vi porterà grandi soddisfazioni.

Questo sarà un anno di vittoria e di rinascita per tutti voi.

In amore ci sono ottime novità: la famiglia potrebbe allargarsi e sarete circondati da positività, affetto e stima.

Godetevi il vostro anno!

Bilancia: la rivincita nel 2021

Da qualche anno le cose, per te cara Bilancia, non sono andate per niente bene. Colpa sempre di lui, Giove, che nel tuo segno era in opposizione.

Bene, preparati ad una svolta veramente decisiva! Giove è adesso in posizione favorevole e ti regala tutta la serenità che ti è mancata fino ad adesso.

Sul lavoro potrai finalmente raccogliere i frutti del tuo impegno: ultimamente, infatti, hai faticato veramente tanto e ti è sembrato di non ricevere nulla indietro.

Non preoccuparti!

Questo sarà l’anno giusto, soprattutto per tutti coloro che fanno lavori creativi: per voi, il 2021, sarà l’anno perfetto!

In amore, finalmente, la situazione è cambiata: dopo tanto tempo passato a non sapere cosa volevi o come chiederlo, questo sarà l’anno decisivo.

Potrai finalmente dichiararti a qualcuno che ti piace; tante coppie vedranno chiudersi la relazione ma solo per il meglio.

Toro

Ottime prospettive per tutti i nati sotto il segno del Toro; questo 2021 vi sorriderà!

Sotto il profilo lavorativo sarete sicuramente molto impegnati e pieni di responsabilità: non preoccupatevi, però, avranno anche il loro giusto compenso!

Ricordatevi solo di evitare di eccedere con i prestiti o con le spese: non potrete permettervi di perdere troppo denaro, soprattutto nei primi mesi dell’anno.

In amore, invece, vivrete un periodo decisamente emozionante: forse una nuova storia importante che nasce oppure il rifiorire di un rapporto che avevate dato per spacciato.

I presupposti sono ottimi: per voi sarà un anno veramente meraviglioso!