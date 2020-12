Tutti i programmi tv di oggi 28 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Più passano i giorni e più ci si avvicina verso la fine del 2020, anche se questo sarà un Capodanno davvero particolare: cenone ristretto e tutti aspetteremo la mezzanotte in solitudine.

Tutto per contrastare il coronavirus che attanaglia ancora il mondo ed in particolare l’Italia. Il coprifuoco alle 22 resta una certezza e a questo punto, per distrarvi un po’ e passare qualche ora in spensieratezza non c’è niente di meglio che scegliere un programma tv e mettersi comodi.

Insieme ai vostri figli, ai vostri genitori anziani o con il partner, cercate di recuperare il calore umano che in questi giorni, per colpe non nostre, si sta inevitabilmente perdendo. Mettetevi sul divano, o sdraiatevi nel letto al caldo, e prendete il telecomando. Per scegliere cosa guardare, non vi resta che sfogliare la lista qui sotto con una selezione dei migliori programmi tv di stasera.

Programmi tv 28 dicembre: intrattenimento e reality oggi

In questo ultimo lunedì dell’anno, se amate i reality, allora sicuramente vi sintonizzerete su Canale 5 dove Alfonso Signorini condurrà un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Cosa succederà nella casa più spiata dagli italiani a pochi giorni da Capodanno?

Se invece avete voglia di ridere un po’, su Nove alle 21.25 andrà in scena uno speciale di Aldo Giovanni e Giacomo che ripercorre i 25 anni di carriera del trio comico.

Come tutti i lunedì inoltre ci sarà l’appuntamento con l’approfondimento di Quarta Repubblica e i documentari di Atlantide, rispettivamente su Rete 4 e La7.

Film in tv oggi: “La Bella e la Bestia 2017”

Per chi ha deciso di gustarsi un bel film stasera, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pellicola di animazione “La Bella e la Bestia 2017”. Si tratta del rifacimento di uno dei cartoni animati della Disney che ha avuto più successo. Per il resto vi lasciamo la consueta lista dove scegliere il vostro film.

Ecco tutti i film in tv oggi in prima serata:

Rai 1 21:25 La Bella e la Bestia 2017

21:25 La Bella e la Bestia 2017 Rai 2 21:20 Pixels

21:20 Pixels Rai 4 21:20 Maze Runner – La fuga

21:20 Maze Runner – La fuga Rai Movie 21:10 I giganti del West

21:10 I giganti del West Italia 1 21:20 Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno

21:20 Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno Iris 20:58 42

20:58 42 Italia 2 21:10 Virtual Storm

21:10 Virtual Storm La 5 21:10 Un magico Natale

21:10 Un magico Natale Cielo 21:15 Lezioni di piano

21:15 Lezioni di piano GIALLO TV 21:10 Delitto in Lozere

21:10 Delitto in Lozere Italia 7 Gold 21:15 The body

21:15 The body TV2000 21:37 Son of God

21:37 Son of God Paramount 21:10 Un dolce Natale

21:10 Un dolce Natale Canale 20 Mediaset 21:04 Bus 657 – Heist

21:04 Bus 657 – Heist Cine 34 21:00 Matrimonio alle Bahamas

Programmi di oggi: lo sport in tv

Per quanto riguarda lo sport, il calcio è fermo in Italia e riprenderà soltanto il 3 gennaio. Nel frattempo gli amanti del football si riverseranno sicuramente sulla Premier League che, come di consueto, gioca anche durante le feste di Natale. Stasera alle 20.15 ci sarà la sfida tra l’Everton di Ancelotti ed il City di Guardiola.