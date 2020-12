Le previsioni del meteo per domani lunedì 28 dicembre. Scopri che tempo farà domani, se piove o c’è il sole e le temperature

In questi ultimi giorni dell’anno, aspettando il 2021, il maltempo non ci darà molta tregua. Secondo le ultime previsioni la giornata di domani sarà davvero fredda e quasi in tutta Italia ci saranno piogge e neve forte, non solo in montagna.

La perturbazione forte in arrivo porterà anche vento e mari mossi. Sarà una giornata di pieno inverno quella di domani lunedì 28 dicembre, e saranno pochissime le regioni che non saranno colpite dal maltempo.

Andiamo dunque a scoprire insieme che tempo farà domani, dove ci saranno temporali e nevicate ed anche le temperature, che saranno ancora in ribasso.

Previsioni meteo 28 dicembre: nevicate e temporali, si salva solo l’estremo sud

Entrando più nel particolare, dividiamo la nostra penisola tra Nord Centro e Sud e andiamo a vedere che tempo farà domani, dove pioverà e dove nevicherà.

Nord Italia

Partendo dalla regioni settentrionali, avremo generali condizioni di maltempo con nevicate diffuse su gran parte della Pianura Padana, abbondantissime sulle Alpi e sulle Prealpi, specie di Lombardia, Trentino e Veneto e poi Friuli. Sarà possibile avere qualche fiocco di neve anche a Genova. Sulle altre regioni piogge, venti fortissimi di Scirocco e Libeccio e mari agitati, con temperature che vanno dai 2 gradi di Milano e Torino agli 11 di Genova.

Centro Italia

Anche le regioni del centro Italia avranno un clima in forte peggioramento soprattutto su Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo interni. Attese forti piogge, locali nubifragi e neve abbondante sugli Appennini sopra i 900 metri. Peggiora anche in Sardegna con neve a 1300 metri. I valori massimi saranno compresi tra i 5 di l’Aquila e i 16 di Cagliari.

Sud Italia

Il Sud Italia è l’unica zona che sarà meno colpita dal maltempo, anche se in Campania sono previste precipitazioni in arrivo in serata, anche forti e temporalesche. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso o a tratti coperto, ma asciutto. Valori massimi attesi tra i 7 di Potenza e i 14 di Palermo e Napoli.

Ricapitolando, la neve la farà da padrona in questo ultimo lunedì del 2020. Si potranno avere nevicate anche in Sicilia sopra i 1300 metri. Se uscite dunque copritevi bene e portate sempre con voi l’ombrello.