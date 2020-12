L’icona sexy anni 80 Sabrina Salerno stupisce ancora i suoi followers. L’ultimo post ha scatenato i commenti dal web

L’inverno è ormai nel suo momento più rigido e tutti ci stiamo preparando alle basse temperature. Sabrina Salerno ha trovato un modo molto originale ed apprezzato dai suoi tanti follower. La showgirl, protagonista della commedia all’italiana anni 80, ha postato pochi minuti fa una sua foto che ha scatenato il web

Per la precisione Sabrina Salerno vive a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, da molti anni. Originaria della Liguria si è trasferita e vive a Mogliano da 25 anni, in una lussuosissima villa con il marito Enrico Monti ed il figlio della coppia. La precisazione è dovuta perchè a quanto pare dalle sue parti è prevista una nevicata a breve e Sabrina ha deciso di attenderla così, con la classica posa da miss maglietta bagnata che fa tanto feste sulla spiaggia.

Tuttavia lo scatto è piaciuto al popolo del web che lo ha premiato con più di 67mila like e 2700 commenti. Difficile trovarne uno negativo, anzi missione impossibile. Molti fanno i complimenti alla cantante di “Boys”, che nonostante le 52 candeline spente da poco non ha nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani. Le sue forme e lo sguardo seducente non subiscono i segni dell’età e tanti gridano al ‘miracolo’, ma la maggior parte dei commenti sono di ringraziamento perchè grazie a questi scatti l’inverno si soffre meno. Come dice un suo follower in un commento: “Vederti riscalda il cuore e l’anima”.